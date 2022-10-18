В лаборатории создали новый смертельный штамм COVID-19

Фото: depositphotos/DragosCondreaW

В американской лаборатории создали новый искусственный штамм COVID-19, который убил 80% подопытных в результате исследований, сообщает "Лента.ру".

В ходе эксперимента ученые выделили спайковый белок "Омикрона" – штамма коронавируса, который считается одним из самых заразных, и скрестили его с исходным диким штаммом – первым заразившим человека в Ухане.

Полученную мутацию назвали "Омикрон S", и при воздействии на лабораторных грызунов она вызывала тяжелое течение болезни с летальностью в 80%, в отличие от стандартного "Омикрон"-штамма.

Кроме того, новый подвид вируса формировал в пять раз больше вирусных частиц, чем изначальный вариант. Исследование также показало, что изменения в спайковом белке отвечают за инфекционность, а в других – за летальность.

В свою очередь, доктор Ричард Эбрайт из Университета Ратгерса в Нью-Брансуике в разговоре с Daily Mail выразил мнение, что во избежание новой эпидемии, вызванной лабораторными экспериментами, необходимо усилить надзор за расширенными исследованиями потенциальных пандемических патогенов.

Ранее эксперты рассказали об особенностях строения варианта "Цербер". Его назвали одним из самых "перспективных" в плане распространения.

Отмечалось, что опасность "Цербера" заключается в наличии новых мутаций в шиповидном белке, так как именно белок помогает вирусу проникать в человеческий организм.



Ученые рассказали о новом варианте коронавируса "Цербер"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!