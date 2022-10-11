Ученые рассказали об опасности нового варианта "Омикрона" "Цербер"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Вариант "Омикрона" "Цербер" уже назвали одним из самых "перспективных" в плане распространения. В разговоре с "Известиями" эксперты рассказали об особенностях строения и опасности штамма.

По словам директора научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберта Ризванова, опасность "Цербера" заключается в наличии новых мутаций в шиповидном белке. Именно белок помогает вирусу проникать в человеческий организм.

Специалист объяснил, что около 17% антител становятся неэффективными к одной из мутаций шиповидного белка, другая способна обойти около 10%. Это делает полученный человеком иммунитет менее эффективным.

Ученый-генетик Дмитрий Прусс сообщил, что в ряде стран не наблюдается числа случаев заболевания "Цербером". По его словам, внезапный рост заражений можно объяснить распространением штамма в узком, но непропорционально секвенируемом демографическом сегменте британского общества.

Отмечается, что рост числа заболеваний "Цербером" действительно выявляют в Великобритании. Кроме того, штамм обнаружили в ряде штатов Америки.

Старший научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ и Института иммунологии и физиологии УрО РАН Михаил Болков сообщил, что, несмотря на скорость распространения нового штамма, его симптомы по-прежнему остаются легкими.

По словам экспертов, "Цербер" является тем же "Омикроном". Поэтому для пациентов и врачей распространение нового штамма ничего не изменит.

Ранее в России за сутки выявили 15 661 случай заражения COVID-19. По данным Оперштаба по борьбе с коронавирусом, число стало минимальным с 3 августа.

Количество госпитализированных составило 724 человека. Выздороветь от коронавируса удалось 24 819 жителям РФ, скончались 96 пациентов.

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