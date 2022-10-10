В Москве за сутки выявили 887 случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последние сутки в Москве выявили 887 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В столице за 24 часа госпитализировали 97 человек. За сутки выздоровели 1 450 граждан, скончался 21 пациент.

В общей сложности с начала пандемии в городе выявили 3 212 748 заболевших. Из них 3 016 246 человек выздоровели, а 46 279 – скончались.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что жители России лучше воспринимают вакцинацию от коронавируса назальным препаратом, чем с помощью инъекции. Он также отметил возможность сочетать назальную вакцину с вакцинацией против гриппа.

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