В РФ выявили 15 661 случай COVID-19 за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России за сутки выявили 15 661 случай заражения COVID-19 – это минимум с 3 августа. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За последние 24 часа в стране были госпитализированы 724 человека. Выздороветь удалось 24 819 жителям РФ, скончались 96 пациентов.

Всего с начала эпидемии в РФ было выявлено 21 218 993 случая заражения. От COVID-19 в стране с начала распространения заболевания умерли 388 295 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости коронавирусом в России. Как заявили в ведомстве, COVID-19 становится сезонным заболеванием и имеет вероятность им остаться, если не появятся новые штаммы.

ВОЗ призвала готовиться к новой волне COVID-19

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!