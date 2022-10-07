Росстат прекратил публикацию данных о смертности от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Росстат принял решение об отказе от публикации оперативных данных о смертности от коронавируса. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Согласно заявлению, смертность от коронавируса в стране снижалась в течение всего лета. В июне текущего года снижение было зафиксировано на 81,7%, в июле – на 93,6%, в августе – более чем на 90%.

В ведомстве также подчеркнули, что смертность у заразившихся коронавирусом ниже, чем у тех, кто страдает болезнями системы кровообращения, пищеварения, эндокринной и нервной систем, а также имеет новообразования. Однако в 2021 году от COVID-19 умерло больше людей, чем от перечисленных заболеваний.

"Очевидное снижение числа смертей тех, у кого был диагностирован вирус COVID-19, позволил Росстату принять решение о прекращении оперативной публикации смертности от коронавирусной инфекции", – пояснили в ведомстве.

В Росстате уточнили, что намерены опубликовать информацию о количестве умерших от коронавируса в 2022 году с указанием причин в июне 2023 года.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости коронавирусом в России. Как заявили в ведомстве, COVID-19 становится сезонным заболеванием и имеет вероятность им остаться, если не появятся новые штаммы.



В России резко снизилась заболеваемость COVID-19

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