Россия передала тесты на COVID-19 почти 60 странам – Попова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия передала тесты для выявления COVID-19 почти 60 странам мира. Об этом она рассказала на II Каспийском экономическом форуме.

Она отметила, что сначала тесты получили Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан. В эти государства также была отправлена вакцина против коронавирусной инфекции.

"Мы сделали тесты и этими тестами щедро делились по поручению президента Российской Федерации с нашими коллегами в различных странах мира, на сегодняшний день это почти 60 стран", – приводит ТАСС ее слова.

Кроме того, Попова рассказала, что Россия разработала и поделилась тестами для выявления оспы обезьян.

"Поделились тестами для диагностики оспы обезьян, ПЦР-тестами с нашими коллегами в разных странах, в том числе и с теми странами, с которыми сегодня мы на этой площадке вместе оцениваем новые задачи в Каспийском регионе", – добавила она.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ученые продолжают поиски источника происхождения коронавирусной инфекции. Организация прокомментировала доклад комиссии по COVID-19 ученых британского издания Lancet. В нем эксперты допустили возможность лабораторного происхождения вируса.

В свою очередь, директор по развитию центра имени Чумакова Константин Чернов поделился, что настоящий источник происхождения COVID-19 ученые могут никогда не обнаружить. По его словам, для этого нужны административные и политические решения, которые никак не связаны с наукой.



Более 300 млн лабораторных исследований на коронавирус сделано в России

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!