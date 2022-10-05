В Москве за сутки выявили 2 512 случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За минувшие сутки в столице выявили 2 512 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В больницу с коронавирусной инфекцией положили 194 человека, выздоровели 3 565 пациентов, 30 человек скончались.

Всего с начала пандемии в столице выявили 3 205 456 случаев COVID-19, болезнь перебороли 3 005 315 человек, умерли 46 164 человека.

Ранее вирусолог центра "Вектор" Валерий Локтев рассказал, когда пройдет нынешний пик волны заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, это может произойти примерно через месяц, в настоящий момент заболеваемость уже пошла на спад.

В свою очередь, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что COVID-19 может перейти в самую опасную ОРВИ, тем самым встав на место сезонного гриппа. По его словам, переход инфекции в сезонную форму может случиться в конце весны – начале лета 2023 года.



В России резко снизилась заболеваемость COVID-19

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