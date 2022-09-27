Пик волны COVID-19 в РФ может завершиться через месяц – вирусолог

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Нынешний пик волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, вызванный штаммом "Омикрон", может пройти примерно через месяц, рассказал заведующий отделом молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов центра вирусологии "Вектор" Валерий Локтев. Об этом сообщает ТАСС.

"Судя по тому, что мы видим, – около месяца, и этот пик закончится. Он уже прошел максимальные значения, пошел на спад, и в течение месяца с этим вариантом коронавируса будет закончено", – сказал Локтев.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия преодолела очередной подъем заболеваемости COVID-19. Она отметила, что по итогам минувшей недели зафиксировано первое за несколько недель снижение. Оно составило 7,2%.

Снижение заболеваемости, по словам главы Роспотребнадзора, есть во всех возрастных группах, кроме россиян старше 65 лет.

