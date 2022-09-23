Найденный у летучих мышей из РФ вирус устойчив к прививкам от COVID-19

Фото: depositphotos/smontgom65
Ученые обнаружили, что у летучих мышей, обитающих в России, вирус устойчив к вакцинам от COVID-19. Об этом сообщает издание PLoS Pathogens.
Группа ученых выявила, что в 2020 году у летучих мышей, которые обитали недалеко от Сочи, нашли вирусы Khosta-1 и Khosta-2, которые, как и коронавирус, относятся к группе сарбековирусов.
"Мы обнаружили, что шип от вируса Khosta-2 может заражать клетки, подобные человеческим патогенам, используя те же механизмы проникновения, но он устойчив к нейтрализации сывороткой людей, вакцинированных против SARS-CoV-2", – приводит слова ученых журнал.
Помимо этого, новый вирус не содержит те гены, которые участвуют в патогенезе у человека. Но, по мнению ученых, риск рекомбинации Khosta-2 со вторым вирусом (SARS-CoV-2) все еще существует.
Ранее отечественная биотехнологическая компания Biocad приостановила работу над созданием вакцины BCD-250 против коронавируса. Сейчас специалисты сосредоточили внимание на других направлениях.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: