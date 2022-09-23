Найденный у летучих мышей из РФ вирус устойчив к прививкам от COVID-19

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Ученые обнаружили, что у летучих мышей, обитающих в России, вирус устойчив к вакцинам от COVID-19. Об этом сообщает издание PLoS Pathogens.

Группа ученых выявила, что в 2020 году у летучих мышей, которые обитали недалеко от Сочи, нашли вирусы Khosta-1 и Khosta-2, которые, как и коронавирус, относятся к группе сарбековирусов.

"Мы обнаружили, что шип от вируса Khosta-2 может заражать клетки, подобные человеческим патогенам, используя те же механизмы проникновения, но он устойчив к нейтрализации сывороткой людей, вакцинированных против SARS-CoV-2", – приводит слова ученых журнал.

Помимо этого, новый вирус не содержит те гены, которые участвуют в патогенезе у человека. Но, по мнению ученых, риск рекомбинации Khosta-2 со вторым вирусом (SARS-CoV-2) все еще существует.

Ранее отечественная биотехнологическая компания Biocad приостановила работу над созданием вакцины BCD-250 против коронавируса. Сейчас специалисты сосредоточили внимание на других направлениях.