Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

12:37

РФ преодолела очередной подъем заболеваемости COVID-19 – Попова

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия преодолела очередной подъем заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы преодолели второй небольшой подъем после начала сентября, после объединения коллективов. И сегодня уверенно наблюдаем за тенденцией к снижению заболеваемости COVID-19 в Российской Федерации", – приводит ее слова "Интерфакс".

Попова уточнила, что по итогам минувшей недели зафиксировано первое за несколько недель снижение. Оно составило 7,2%. Снижение заболеваемости, по словам главы Роспотребнадзора, есть во всех возрастных группах, кроме россиян старше 65 лет.

Попова отметила, что на прошлой неделе был зафиксирован рост заболеваемости лишь в 34 российских субъектах, ситуация была стабильной в пяти регионах, а снижение наблюдалось в 46, что, по словам руководителя надзорного ведомства, является значимым показателем.

В России за последние сутки выявили 40 188 новых случаев коронавируса, это минимальное количество с 6 сентября. За последние 24 часа в стране были госпитализированы 1 526 человек с подтвержденным коронавирусом. Выздороветь удалось 44 257 жителям РФ, скончались 85 пациентов.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что более 100 тысяч заболевших коронавирусом в сутки будет выявляться в период осенне-зимней волны COVID-19.

Среди факторов роста количества заражений иммунолог назвал возвращение людей из отпусков, детей – в школы и вузы. Кроме того, такие погодные условия, как температура, инсоляция, влажность, могут оказать негативное влияние на ситуацию с коронавирусом.

Ученые предупредили о новой мутации коронавируса

Читайте также

Сюжет: Коронавирус

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать