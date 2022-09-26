РФ преодолела очередной подъем заболеваемости COVID-19 – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия преодолела очередной подъем заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы преодолели второй небольшой подъем после начала сентября, после объединения коллективов. И сегодня уверенно наблюдаем за тенденцией к снижению заболеваемости COVID-19 в Российской Федерации", – приводит ее слова "Интерфакс".

Попова уточнила, что по итогам минувшей недели зафиксировано первое за несколько недель снижение. Оно составило 7,2%. Снижение заболеваемости, по словам главы Роспотребнадзора, есть во всех возрастных группах, кроме россиян старше 65 лет.

Попова отметила, что на прошлой неделе был зафиксирован рост заболеваемости лишь в 34 российских субъектах, ситуация была стабильной в пяти регионах, а снижение наблюдалось в 46, что, по словам руководителя надзорного ведомства, является значимым показателем.

В России за последние сутки выявили 40 188 новых случаев коронавируса, это минимальное количество с 6 сентября. За последние 24 часа в стране были госпитализированы 1 526 человек с подтвержденным коронавирусом. Выздороветь удалось 44 257 жителям РФ, скончались 85 пациентов.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что более 100 тысяч заболевших коронавирусом в сутки будет выявляться в период осенне-зимней волны COVID-19.

Среди факторов роста количества заражений иммунолог назвал возвращение людей из отпусков, детей – в школы и вузы. Кроме того, такие погодные условия, как температура, инсоляция, влажность, могут оказать негативное влияние на ситуацию с коронавирусом.

