В России за сутки выявили 40 188 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В России за сутки выявили 40 188 новых случаев коронавируса, это минимальное количество с 6 сентября. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
За последние 24 часа в стране были госпитализированы 1 526 человек с подтвержденным коронавирусом. Выздороветь удалось 44 257 жителям РФ, скончались 85 пациентов.
Всего с начала эпидемии в РФ было выявлено 20 833 109 случаев заражения. От COVID-19 в стране с начала массового распространения заболевания умерли 386 842 человека.
Ранее иммунолог-аллерголог Андрей Продеус заявил, что ежегодная ревакцинация от COVID-19 рекомендуется только людям из группы риска. Он добавил, что здоровый человек должен сам решить, делать ему прививку или нет.
Продеус также предупредил, что сдавать перед этим тест на антитела не нужно.
В Москве появилась возможность привиться от гриппа и коронавируса без перерыва
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