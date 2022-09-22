Иммунолог ответил, кому нужно ревакцинироваться от COVID-19

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Иммунолог-аллерголог Андрей Продеус заявил, что ежегодная ревакцинация от COVID-19 рекомендуется только людям из группы риска. Об этом пишет "Газета.ру".

"В настоящее время ежегодная ревакцинация от коронавируса рекомендуется людям из группы риска. Здоровому человеку можно ревакцинироваться, можно нет, потому что в этом нет острой необходимости", – объяснил он.

Продеус добавил, что здоровый человек должен сам решить, делать ему прививку или нет. Он также предупредил, что сдавать перед этим тест на антитела не нужно.

Врач отметил, что существующие вакцины имели высокую степень эффективности против штаммов COVID-19, которые были в начале пандемии.

"Эти вакцины имели достаточную эффективность вплоть до "Дельты". Соответственно, если рекомендовать ревакцинацию здоровому человеку, то уже новой вакциной, которая будет более специфична к тем штаммам, которые есть сейчас", – резюмировал он.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что более 100 тысяч заболевших коронавирусом в сутки будет выявляться в период осенне-зимней волны коронавируса.

Среди факторов роста количества заражений иммунолог назвал возвращение людей из отпусков, детей – в школы и вузы. Кроме того, такие погодные условия, как температура, инсоляция, влажность могут оказать негативное влияние на ситуацию с коронавирусом.

По словам Крючкова, в настоящее время в России циркулируют не самые патогенные, но более заразные штаммы COVID-19.

