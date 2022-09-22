Иммунолог ответил, кому нужно ревакцинироваться от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Иммунолог-аллерголог Андрей Продеус заявил, что ежегодная ревакцинация от COVID-19 рекомендуется только людям из группы риска. Об этом пишет "Газета.ру".
"В настоящее время ежегодная ревакцинация от коронавируса рекомендуется людям из группы риска. Здоровому человеку можно ревакцинироваться, можно нет, потому что в этом нет острой необходимости", – объяснил он.
Продеус добавил, что здоровый человек должен сам решить, делать ему прививку или нет. Он также предупредил, что сдавать перед этим тест на антитела не нужно.
Врач отметил, что существующие вакцины имели высокую степень эффективности против штаммов COVID-19, которые были в начале пандемии.
"Эти вакцины имели достаточную эффективность вплоть до "Дельты". Соответственно, если рекомендовать ревакцинацию здоровому человеку, то уже новой вакциной, которая будет более специфична к тем штаммам, которые есть сейчас", – резюмировал он.
Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что более 100 тысяч заболевших коронавирусом в сутки будет выявляться в период осенне-зимней волны коронавируса.
Среди факторов роста количества заражений иммунолог назвал возвращение людей из отпусков, детей – в школы и вузы. Кроме того, такие погодные условия, как температура, инсоляция, влажность могут оказать негативное влияние на ситуацию с коронавирусом.
По словам Крючкова, в настоящее время в России циркулируют не самые патогенные, но более заразные штаммы COVID-19.
В Москве появилась возможность привиться от гриппа и коронавируса без перерыва
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: