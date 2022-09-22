Biocad приостановила работу над созданием вакцины против коронавируса BCD-250

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Российская биотехнологическая компания Biocad приостановила работу над созданием собственной вакцины BCD-250 против коронавируса. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Дмитрий Сивокоз.
По его словам, специалисты сосредоточили внимание на работе по другим направлениям, в том числе обеспечению пациентов доступной инновационной терапией.
"В России большое количество зарегистрированных вакцин, и они показали свою эффективность. Кроме того, ВОЗ объявила о том, что пандемия практически завершена. Показатели заболеваемости также говорят сами за себя", – сказал гендиректор компании.
Сивокоз добавил, что компания до сих пор занимается разработкой препаратов против онкологии, а также аутоиммунных и орфанных заболеваний. В настоящее время у Biocad на разных стадиях разработки находятся около 40 продуктов.
"По результатам дефектурной комиссии на очень близком этапе регистрации находится биоаналог препарата "Пемброриа", – поделился гендиректор компании.
В том числе в компании работают над созданием препаратов для пациентов с гемофилией и спинальной мышечной атрофией.
Технологическая компания Biocad получила патент на создание вакцины против коронавируса в 2021 году. Вакцина BCD-250 является векторной, она создана на основе аденовируса пятого типа. Клинические исследования вакцины начались осенью 2021 года.
В общей сложности на предприятии выпускают 61 лекарственный препарат.
Ранее стало известно, что новая российская вакцина от коронавируса "Конвасэл" разработки Федерального медико-биологического агентства поступит в гражданский оборот до 25 сентября.
"Конвасэл" может применяться для ревакцинации после прививки другими вакцинами. При этом препарат одинаково эффективен против всех штаммов коронавирусной инфекции, в том числе новых разновидностей "Омикрона", сообщили в ФМБА.
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