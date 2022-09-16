Иммунолог спрогнозировал превращение COVID-19 в самую опасную ОРВИ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
COVID-19 может перейти в самую опасную ОРВИ, тем самым встав на место сезонного гриппа, рассказал Москве 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
"Это будет самое опасное, самое серьезное ОРВИ. Пока у нас "король ОРВИ", самая опасная ОРВИ-инфекция на протяжении многих столетий – это сезонный грипп. Сейчас, скорее всего, это будет трансформированная новая коронавирусная инфекция", – пояснил эксперт.
По его словам, переход инфекции в сезонную форму может случиться в конце весны – начале лета 2023 года. Крючков предупредил, что ждать конца эпидемии коронавируса в ближайший осенне-зимний период также не нужно.
При этом, эксперт выразил мнение, что ситуация с COVID-19 стабилизируется в следующем году.
Ранее директор по развитию центра имени Чумакова Константин Чернов заявил, что истинный источник происхождения COVID-19 ученые могут никогда не обнаружить. По его словам, для этого нужны административные и политические решения, которые никак не связаны с наукой.
В свою очередь, ВОЗ подчеркнула, что ученые продолжают поиски источника происхождения инфекции. Организация отозвалась о докладе комиссии по COVID-19 ученых британского издания Lancet. В нем специалисты допустили возможность лабораторного происхождения вируса.
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