Москвичей предупредили о сильном ветре в субботу

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

16:45

Иммунолог спрогнозировал превращение COVID-19 в самую опасную ОРВИ

обществоэксклюзив

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

COVID-19 может перейти в самую опасную ОРВИ, тем самым встав на место сезонного гриппа, рассказал Москве 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Это будет самое опасное, самое серьезное ОРВИ. Пока у нас "король ОРВИ", самая опасная ОРВИ-инфекция на протяжении многих столетий – это сезонный грипп. Сейчас, скорее всего, это будет трансформированная новая коронавирусная инфекция", – пояснил эксперт.

По его словам, переход инфекции в сезонную форму может случиться в конце весны – начале лета 2023 года. Крючков предупредил, что ждать конца эпидемии коронавируса в ближайший осенне-зимний период также не нужно.

При этом, эксперт выразил мнение, что ситуация с COVID-19 стабилизируется в следующем году.

Ранее директор по развитию центра имени Чумакова Константин Чернов заявил, что истинный источник происхождения COVID-19 ученые могут никогда не обнаружить. По его словам, для этого нужны административные и политические решения, которые никак не связаны с наукой.

В свою очередь, ВОЗ подчеркнула, что ученые продолжают поиски источника происхождения инфекции. Организация отозвалась о докладе комиссии по COVID-19 ученых британского издания Lancet. В нем специалисты допустили возможность лабораторного происхождения вируса.

Вакцина от коронавируса защищает и от нового штамма – глава Роспотребнадзора

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать