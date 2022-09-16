Эксперт спрогнозировал, когда закончится пандемия коронавируса

Директор программы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкл Райан призвал страны готовиться к появлению нового, более опасного штамма коронавируса. Заявление прозвучало почти сразу после того, как глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус допустил завершение пандемии в обозримом будущем. Разбираемся, в какую сторону в итоге будет развиваться ситуация с коронавирусом.



Ситуация улучшается?

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Системы здравоохранения во всех странах должны быть подготовлены к появлению нового штамма коронавирусной инфекции, рассказал директор программы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкл Райан. Он не исключил, что следующая мутация может стать более опасной, чем предыдущие.





Майкл Райан директор программы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Мы не знаем, как этот вирус продолжит эволюционировать. <...> Появление нового штамма, который более заразен и вирулентен, может вызвать наше отступление. Следует сохранять бдительность.

Вместе с тем Райан согласился, что положение дел с COVID-19 по всему миру стало лучше. Однако добавил, что во многих странах системы здравоохранения все еще слабо подготовлены к борьбе с инфекцией. Кроме того, значительная часть мирового населения так и не получила от нее защиту в виде вакцинации.

Ранее на улучшение ситуации с пандемией обратил внимание гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, мировая смертность от коронавируса на неделе с 5 сентября упала до минимума с марта 2020 года. Эти данные дают надежду на завершение пандемии в обозримом будущем, считает Гебрейесус.





Тедрос Аданом Гебрейесус гендиректор ВОЗ Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии. Мы еще не достигли цели, но конец уже близок.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала обстановку с коронавирусом в России управляемой. По ее словам, волна заболеваемости уходит из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга в регионы. Масочный режим для россиян носит рекомендательный характер. Отечественные вакцины остаются эффективными и против новых штаммов, подчеркивала глава Роспотребнадзора.



Сместит "короля ОРВИ"?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Завершения пандемии совершенно точно не стоит ждать в ближайший осенне-зимний сезон, заявил Москве 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. В то же время эксперт допускает, что ситуация нормализуется в 2023 году.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Трансформация инфекции в, условно, сезонную форму, по моим оптимистичным прогнозам, может произойти в конце весны – начале лета 2023 года. Если не произойдет каких-то кардинальных событий.

"Это будет самое опасное, самое серьезное ОРВИ. Пока у нас "король ОРВИ", самая опасная ОРВИ-инфекция на протяжении многих столетий – это сезонный грипп. Сейчас, скорее всего, это будет трансформированная новая коронавирусная инфекция", – предполагает Крючков.

Эксперт напомнил, что при переходе от одного доминирующего штамма к другому заразность вируса всегда становится выше. Однако коронавирус в этом плане уже практически достиг потолка, считает специалист. При этом патогенность вируса – его способность вызывать инфекционный процесс в организме – останется примерно на том же уровне, что и сейчас.

"Здесь изменения происходят, например, когда меняются его свойства. В этом смысле никаких факторов, которые направляли бы коронавирус в сторону меньшей патогенности, с моей точки зрения, нет", – поделился иммунолог.

Вторым фактором, который влияет на патогенность вируса, является коллективный иммунитет. Во многих странах мира наметилась тенденция к его снижению, обратил внимание Крючков. "Поэтому сейчас нет никакого эволюционного давления на уменьшение патогенности. А раз так, мы можем столкнуться с тем, что в силу случайного совпадения факторов следующая линия вдруг может оказаться более патогенной", – объясняет специалист.

Крючков добавил, что оценивает вероятность такого развития событий как невысокую.



От глобальной вспышки к локальным?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

И точка зрения Гебрейесуса, и точка зрения Райана по поводу дальнейшего развития пандемии имеют место быть, подчеркнул в разговоре с Москвой 24 врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По мнению специалиста, их оценки никак друг другу не противоречат.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Гебрейесус говорит о том прогнозе, который строится на нынешней динамике пандемии и нынешних эпидемиологических моделях. Они указывают на то, что уже достигнут достаточно высокий уровень знакомства человечества с вирусом. Поэтому, если говорить о пандемии, об одновременной вспышке заболеваемости коронавирусом по всем странам и континентам, такого, наверное, уже не случится.

"Пандемия распадется на сезонные и локальные вспышки, то есть перейдет в разряд обычных сезонных эпидемий. Как и при гриппе, новые штаммы будут обходить иммунитет и распространяться достаточно быстро среди населения в отдельных странах или в какие-то сезоны", – объясняет эксперт.

Новые штаммы коронавируса могут возникать в государствах, где живет достаточно большое количество людей с иммунодефицитом, продолжает иммунолог. Некоторые мутации приобретут устойчивые свойства и станут быстро передаваться от человека к человеку. Также вероятно, что у них возникнут новые черты патогенности, не исключил Владимир Болибок.

"Второе условие, чтобы мутация распространялась, – это относительно высокая плотность населения. Поэтому вряд ли новые штаммы будут появляться в России. Для нас коронавирус станет в какой-то степени внутренней инфекции. А мутации будут приходить к нам извне", – указал специалист.

Хуже всего в дальнейшей ситуации с заболеваемостью COVID-19 будут себя чувствовать страны со слабой системой здравоохранения. Они же станут и основными источниками новых мутаций инфекции, заключил врач.

