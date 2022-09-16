Эксперт спрогнозировал, когда закончится пандемия коронавируса

Директор программы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкл Райан призвал страны готовиться к появлению нового, более опасного штамма коронавируса. Заявление прозвучало почти сразу после того, как глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус допустил завершение пандемии в обозримом будущем. Разбираемся, в какую сторону в итоге будет развиваться ситуация с коронавирусом.
Ситуация улучшается?
Системы здравоохранения во всех странах должны быть подготовлены к появлению нового штамма коронавирусной инфекции, рассказал директор программы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкл Райан. Он не исключил, что следующая мутация может стать более опасной, чем предыдущие.
Вместе с тем Райан согласился, что положение дел с COVID-19 по всему миру стало лучше. Однако добавил, что во многих странах системы здравоохранения все еще слабо подготовлены к борьбе с инфекцией. Кроме того, значительная часть мирового населения так и не получила от нее защиту в виде вакцинации.
Ранее на улучшение ситуации с пандемией обратил внимание гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, мировая смертность от коронавируса на неделе с 5 сентября упала до минимума с марта 2020 года. Эти данные дают надежду на завершение пандемии в обозримом будущем, считает Гебрейесус.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала обстановку с коронавирусом в России управляемой. По ее словам, волна заболеваемости уходит из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга в регионы. Масочный режим для россиян носит рекомендательный характер. Отечественные вакцины остаются эффективными и против новых штаммов, подчеркивала глава Роспотребнадзора.
Сместит "короля ОРВИ"?
Завершения пандемии совершенно точно не стоит ждать в ближайший осенне-зимний сезон, заявил Москве 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. В то же время эксперт допускает, что ситуация нормализуется в 2023 году.
"Это будет самое опасное, самое серьезное ОРВИ. Пока у нас "король ОРВИ", самая опасная ОРВИ-инфекция на протяжении многих столетий – это сезонный грипп. Сейчас, скорее всего, это будет трансформированная новая коронавирусная инфекция", – предполагает Крючков.
Эксперт напомнил, что при переходе от одного доминирующего штамма к другому заразность вируса всегда становится выше. Однако коронавирус в этом плане уже практически достиг потолка, считает специалист. При этом патогенность вируса – его способность вызывать инфекционный процесс в организме – останется примерно на том же уровне, что и сейчас.
"Здесь изменения происходят, например, когда меняются его свойства. В этом смысле никаких факторов, которые направляли бы коронавирус в сторону меньшей патогенности, с моей точки зрения, нет", – поделился иммунолог.
Вторым фактором, который влияет на патогенность вируса, является коллективный иммунитет. Во многих странах мира наметилась тенденция к его снижению, обратил внимание Крючков. "Поэтому сейчас нет никакого эволюционного давления на уменьшение патогенности. А раз так, мы можем столкнуться с тем, что в силу случайного совпадения факторов следующая линия вдруг может оказаться более патогенной", – объясняет специалист.
Крючков добавил, что оценивает вероятность такого развития событий как невысокую.
От глобальной вспышки к локальным?
И точка зрения Гебрейесуса, и точка зрения Райана по поводу дальнейшего развития пандемии имеют место быть, подчеркнул в разговоре с Москвой 24 врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По мнению специалиста, их оценки никак друг другу не противоречат.
"Пандемия распадется на сезонные и локальные вспышки, то есть перейдет в разряд обычных сезонных эпидемий. Как и при гриппе, новые штаммы будут обходить иммунитет и распространяться достаточно быстро среди населения в отдельных странах или в какие-то сезоны", – объясняет эксперт.
Новые штаммы коронавируса могут возникать в государствах, где живет достаточно большое количество людей с иммунодефицитом, продолжает иммунолог. Некоторые мутации приобретут устойчивые свойства и станут быстро передаваться от человека к человеку. Также вероятно, что у них возникнут новые черты патогенности, не исключил Владимир Болибок.
"Второе условие, чтобы мутация распространялась, – это относительно высокая плотность населения. Поэтому вряд ли новые штаммы будут появляться в России. Для нас коронавирус станет в какой-то степени внутренней инфекции. А мутации будут приходить к нам извне", – указал специалист.
Хуже всего в дальнейшей ситуации с заболеваемостью COVID-19 будут себя чувствовать страны со слабой системой здравоохранения. Они же станут и основными источниками новых мутаций инфекции, заключил врач.
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