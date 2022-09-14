Попова сообщила, что масочный режим в РФ останется рекомендательным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Масочный режим в России продолжает носить рекомендательный характер. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с Владимиром Путиным.

По ее словам, в регионах есть лишь рекомендации по ношению масок, но нет никакого обязывающего правила.

Она напомнила, что сейчас специалисты проводят просветительскую работу, которая дает эффект там, где ей занимаются по-настоящему.

Попова также сообщила, что волна COVID-19 уходит в российские регионы. Она отметила, что ситуация с коронавирусом в стране управляемая. По ее словам, сейчас наблюдается уход от начавшейся в августе волны COVID-19.

Руководитель ведомства отметила снижение заболеваемости в 27 российских субъектах, среди которых Москва и Московская область, рост – в 50. Еще 8 регионов вышли на плато.

Ранее Владимир Путин заявил, что в некоторых российских регионах все еще имеются проблемы со сроками получения результатов тестирования на COVID-19, но ситуация кардинально изменилась по сравнению с началом пандемии.

Российский лидер напомнил, что коронавирус стал катализатором молекулярно-генетических исследований, включая создание отечественных тестов на COVID-19. В настоящее время, отметил президент, сроки получения результатов тестирования сократились в три раза.

