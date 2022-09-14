Смертность от COVID-19 в мире упала до минимального уровня с марта 2020 года

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Аданом Гебрейесус сообщил, что количество случаев смерти от коронавируса в мире снизилось на минувшей неделе до минимального уровня с марта 2020 года.

По его словам, уже можно рассчитывать на скорое окончание пандемии COVID-19.

"На прошлой неделе число случаев смерти из-за COVID-19, о которых поступили сообщения, было самым низким с марта 2020 года. <...> Мы никогда не были в лучшей позиции для завершения пандемии. Мы еще этого не достигли, но завершение находится в поле зрения", – передает ТАСС его слова.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что вирус SARS-CoV-2 может до конца года найти себе нового хозяина в природе среди животных.

По словам специалиста, с большей долей вероятности "Омикрон" станет последним штаммом в рамках текущей пандемии коронавирусной инфекции, циркулирующим среди людей, затем вирус перекинется на животных.

Тем не менее эксперт подчеркнул, что вирус может вновь распространиться среди людей, если их коллективный иммунитет на планете уменьшится.