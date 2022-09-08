Почему полиомиелит все еще опасен для человечества

Случаи заражения полиомиелитом в 2022 году зарегистрированы в Нью-Йорке, Лондоне и Иерусалиме, некоторые из них привели к параличу у пациентов. О том, каким образом к нам вернулась давно побежденная болезнь, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Полиомиелит – это вирусное инфекционное заболевание, поражающее спинной мозг. Попадая в центральную нервную систему, патоген размножается в моторных нейронах, убивая их и вызывая тем самым паралич. Чаще всего у больных теряется подвижность нижней половины тела, но многие гибнут из-за того, что перестают работать дыхательные мышцы.

Если верить историкам медицины, полиомиелит был с человечеством всегда. Во всяком случае, о нем знали уже в XV веке до нашей эры. На одном из древнеегипетских барельефов в Мемфисе изображен жрец с палочкой и характерно деформированными ногами, также найдены мумии с измененными костями нижних конечностей.

Долгое время болезнь была не слишком распространенной, но когда разразилась промышленная революция и огромные массы людей начали перемещаться между городами, полиомиелит вырвался на свободу. Поэтому весь XX век отмечен многочисленными эпидемиями, из-за которых сотни тысяч людей стали инвалидами, десятки тысяч погибли, причем большинство из них – дети.

Эффективно бороться с подобной болезнью можно одним способом – вакцинацией. Как только были изготовлены первые препараты, содержащие ослабленный вирус, во всем мире развернулась масштабная рекламная кампания. Например, в октябре 1956 года в прямом эфире американского телевидения от полиомиелита привился певец Элвис Пресли.

В 1958 году советский вирусолог Михаил Чумаков провел клинические испытания живой полиомиелитной вакцины, изготовленной из ослабленных штаммов. Благодаря массовой прививочной кампании Советский Союз стал первым государством, в котором эта инфекция была побеждена. Препарат экспортировался в 60 стран мира и помог ликвидировать большие вспышки полиомиелита в Восточной Европе и Японии.



Сегодня вирус остается эндемичным всего для двух государств: Пакистана и Афганистана.



Но неожиданно в этом году болезнь обнаружили в США, Британии, Европе и на Ближнем Востоке. Два случая даже привели к параличу. При этом известно, что такие серьезные последствия наступают лишь в одном из 200 заражений, а значит, вирус распространен гораздо шире, чем кажется. В Афганистане и Пакистане в 2022 году было зарегистрировано всего девять больных. Откуда же в благополучных странах с поголовно привитым населением взялся полиомиелит?



Дело в том, что пероральный препарат (принимается через рот), который массово применяют в США и других странах, содержит ослабленный штамм. В редких случаях люди с недостаточно сильной защитной системой организма воспринимают такую вакцину нетипично – даже инактивированный, "убитый", вирус способен заразить их.

В нормальных условиях процент таких случаев очень мал: человеческий иммунитет, обладающий "памятью" о вирусе, успешно борется с ним, буквально не пуская в организм. Но сегодня ситуация немного иная, и ответственность за это лежит на коронавирусной инфекции. Специалисты считают, что пандемия COVID-19 привела к снижению среднего уровня иммунитета во всем мире, а вспышки полиомиелита (пусть и достаточно редкие) – следствие этого явления.

Конечно, нынешняя ситуация выглядит намного спокойнее, однако вирусологи всего мира продолжают отслеживать каждый случай, изучая возможные контакты носителей и пути передачи инфекции. Министерства здравоохранения рекомендуют клиникам с осторожностью отнестись к пероральным вакцинам, отдавая предпочтение инъекционным.

Ситуацию решено оставить на строгом контроле еще минимум полгода, и, если по истечении этого срока количество заражений не уменьшится или даже вырастет, можно будет говорить о пандемии и принимать более жесткие меры. Верим, что этого не случится. Хотя…