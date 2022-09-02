Ученые смогли записать жуткий звук, исходящий от черной дыры

Космическое агентство NASA выложило в открытый доступ запись звуковых волн, исходящих от сверхмассивной черной дыры. Она расположена на расстоянии 250 миллионов световых лет от Земли. Мелодия оказалась довольно жуткой. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: NASA/CXC/SAO/E.Bulbul, et al.

Многие помнят, что в саге "Звездные войны" космические корабли стреляли свистящими лазерными пушками и взрывались с оглушающим грохотом. После премьеры самого первого фильма его режиссер Джордж Лукас открыл пресс-конференцию фразой: "Сразу хочу сказать: я прекрасно понимаю – никаких звуков в космосе не слышно". Журналисты после этой фразы только посмеялись. Зрители же навсегда запомнили: звуковые волны в вакууме не распространяются.

В 2022 году на сайте NASA появляется аудиозапись из черной дыры, находящейся в центре скопления галактик Персея. Откровенно говоря, атональный вой, который можно различить в этих звуках, оставляет жутковатое и пугающее ощущение. Из описания следует, что акустические волны, исходящие от черной дыры, транспонировали на несколько десятков октав вверх, чтобы их можно было услышать человеческим ухом. Но даже такая информация не дает ответа на вопрос – как же вообще это записали?

Еще в 2003 году астрономы обнаружили удивительное явление: колебания, распространяющиеся через огромные облака газа, окружающего сверхмассивную черную дыру в центре скопления галактик Персей. Звук – это и есть вибрация среды, и чаще всего именно газовой. Обнаруженные волны были очень низкой частоты. Нота, которую способен уловить человеческий слух, начинается примерно с 20 Гц, то есть 20 колебаний в секунду. Мистический вой, пробивающийся через облака межзвездного газа, совершает одно – в 10 миллионов лет.



Это самый низкочастотный звук, обнаруженный людьми во вселенной. Он расположен на 57 октав ниже центра чувствительности человеческого уха.



Если вам интересны подробности, то завывание сверхмассивной черной дыры "гуляет" около ноты си-бемоль. Другими словами, космический газ совершает невероятно медленные колебания, которые тем не менее можно услышать, если поднять их почти на шесть десятков октав. Поэтому теперь мы можем оценить на слух воздействие черной дыры на окружающую вселенную.



Видео: youtube/NASA's Marshall Space Flight Center

Однако запись звуков – это не просто научное любопытство. Разреженный газ и плазма, которые дрейфуют между галактиками, плотнее и намного горячее, чем остальная космическая среда. Волны, распространяющиеся внутри кластеров, являются одним из механизмов нагрева. Именно они переносят энергию через плазму. Так как температура влияет на образование звезд, звук может играть жизненно важную роль в эволюции галактик.

Но есть и еще одна причина, почему астрономы в последнее время все чаще не только смотрят в космос, но и слушают его. Преобразуя самые разные данные (свет, электромагнитные волны, рентгеновское и инфракрасное излучение) в понятные нашему мозгу звуки, мы получаем возможность обнаружить в них скрытые детали, которых не замечали раньше.

Чем больше органов чувств мы задействуем для анализа информации, тем больше закономерностей мы в ней находим. Сегодня существуют звуковые записи атмосфер планет нашей системы, магнитосферы Луны и солнечных вспышек, их легко найти в свободном доступе. Это всего лишь результат конвертации – преобразования одного типа данных в другой, но такой метод дает нам возможность взглянуть на давно известные явления под новым углом.

Вполне вероятно, когда-нибудь ученым станет мало зрения и слуха и тогда они, как в мультсериале "Футурама", построят нюхоскоп, чтобы изучать далекие галактики по запаху. Это, разумеется, шутка. Хотя…