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Ученые смогли воссоздать косметику эпохи Возрождения

Красота из глубины веков: какой косметикой пользовались в эпоху Возрождения
наука

Ученые из Оклендского университета в Новой Зеландии провели исследования косметических средств прошлого. Они использовались людьми, жившими около 500 лет назад. О том, что представляла из себя косметика эпохи Возрождения, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: beautifulchemistryproject.com

Люди издавна украшали свое тело различными способами. Как только сформировались первые человеческие представления об эстетике, наши предки начали наносить на свои тела соки растений, пепел, глину и кровь убитых животных. Конечно, сейчас подобное кажется едва ли не варварством, но все же это вполне можно считать косметическими процедурами. Со временем методики менялись, а рецепты усложнялись. В конце концов мы дошли до этапа, на котором косметику разрабатывают целые научные институты, проводя многочисленные опыты и синтезируя сложнейшие вещества.

Мы привыкли считать, что сегодняшняя наука о красоте имеет мало общего с представлениями людей, живших несколько сотен лет назад. В наши дни косметология оперирует научными данными и ультрасовременными технологиями, чего нельзя сказать о средневековых специалистах, перемалывавших жуков и варивших крысиные хвосты. Новозеландские исследовательницы – химик Мишель Ньювудт и искусствовед Эрин Гриффи – решили проверить, настолько ли велика разница между косметическими средствами.

Началось все с того, что Эрин, работая над книгой о культуре красоты в Европе эпохи Возрождения, заметила интересные совпадения. Она исследовала сборники косметических рецептов, тексты по медицине, рукописи о траволечении, созданные между XVI и XVIII веками. Оказалось, что многие ингредиенты, использовавшиеся в то время, совпадают с современными. Например, розовая вода (водный раствор эфирных масел из цветов розы) до сих пор используется в увлажняющих средствах для кожи, а сера, которую можно было встретить едва ли не в каждом древнем рецепте, и сегодня содержится в ряде средств от прыщей.

Фото: beautifulchemistryproject.com

Очевидно, люди уже тогда приблизительно понимали, как воздействуют на кожу те или иные вещества, и эти представления мало изменились в наши дни. Но в древних рецептах также упоминаются странные или даже опасные ингредиенты: от желчной кислоты и телячьих копыт до свинца и ядовитых грибов. Для чего они были нужны? Чтобы разобраться в этом, Гриффи обратилась к Ньювудт, и вместе они попытались воссоздать косметику эпохи Возрождения по сохранившимся рецептам.

Первая проблема, с которой столкнулись ученые, заключалась в том, что большую часть ингредиентов невозможно купить в ближайшем магазине. Найти цветы розмарина, белое вино, порошок мирры или яичный белок было несложно. В тоже время "бархатистое покрытие недавно выращенных оленьих рогов" нельзя раздобыть за пару дней.

Другая проблема – в отсутствии конкретики многих рецептов. К примеру, одни и те же средства в разных документах предлагалось и "вываривать три дня" и "ни в коем случае не варить".

В конце концов ученые решили остановиться на тех немногих рецептах, все составляющие которых можно легко раздобыть и где было минимум разночтений.

Ньювудт и Гриффи варили цветы розмарина в колбах, каждая из которых была наполнена разными растворами: белым вином (сладким и сухим) и водкой. После этого исследователи отфильтровали цветы и проанализировали полученные смеси с помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии. Оказалось, что это были химические соединения, которые часто встречаются в современных средствах по уходу за кожей: камфора, эвкалиптол и ароматный спирт линалоол.

Фото: beautifulchemistryproject.com

Средневековый рецепт обещал: "Зелье подарит красоту", – а современные методы исследования помогли понять, как именно оно действовало – тонизируя и увлажняя кожу. Проще говоря, цветы розмарина, вываренные в белом вине, – это увлажняющий тоник.

Команда также раскрыла секрет порошка мирры, смешанного с яичным белком. Эксперименты показывают, что в результате получается продукт, похожий на сыворотку, который обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами. Она также, вероятно, стимулирует выработку коллагена. Что касается оленьих рогов, то исследователи запросили их у коллег из Гренландии. Как только посылка будет получена, Ньювудт и Гриффи из них тоже сварят "зелье".

В итоге ученые планируют сделать целую линейку косметики, приготовленной по знахарским рецептам эпохи Ренессанса. Надеемся, в нее не войдет что-нибудь вроде "крема из молотых земляных червей" или "жабьего молочка". Большую популярность такие продукты вряд ли обретут. Хотя...

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Гринько Николай

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