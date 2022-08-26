Ученые смогли воссоздать косметику эпохи Возрождения

Ученые из Оклендского университета в Новой Зеландии провели исследования косметических средств прошлого. Они использовались людьми, жившими около 500 лет назад. О том, что представляла из себя косметика эпохи Возрождения, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Люди издавна украшали свое тело различными способами. Как только сформировались первые человеческие представления об эстетике, наши предки начали наносить на свои тела соки растений, пепел, глину и кровь убитых животных. Конечно, сейчас подобное кажется едва ли не варварством, но все же это вполне можно считать косметическими процедурами. Со временем методики менялись, а рецепты усложнялись. В конце концов мы дошли до этапа, на котором косметику разрабатывают целые научные институты, проводя многочисленные опыты и синтезируя сложнейшие вещества.

Мы привыкли считать, что сегодняшняя наука о красоте имеет мало общего с представлениями людей, живших несколько сотен лет назад. В наши дни косметология оперирует научными данными и ультрасовременными технологиями, чего нельзя сказать о средневековых специалистах, перемалывавших жуков и варивших крысиные хвосты. Новозеландские исследовательницы – химик Мишель Ньювудт и искусствовед Эрин Гриффи – решили проверить, настолько ли велика разница между косметическими средствами.

Началось все с того, что Эрин, работая над книгой о культуре красоты в Европе эпохи Возрождения, заметила интересные совпадения. Она исследовала сборники косметических рецептов, тексты по медицине, рукописи о траволечении, созданные между XVI и XVIII веками. Оказалось, что многие ингредиенты, использовавшиеся в то время, совпадают с современными. Например, розовая вода (водный раствор эфирных масел из цветов розы) до сих пор используется в увлажняющих средствах для кожи, а сера, которую можно было встретить едва ли не в каждом древнем рецепте, и сегодня содержится в ряде средств от прыщей.



Очевидно, люди уже тогда приблизительно понимали, как воздействуют на кожу те или иные вещества, и эти представления мало изменились в наши дни. Но в древних рецептах также упоминаются странные или даже опасные ингредиенты: от желчной кислоты и телячьих копыт до свинца и ядовитых грибов. Для чего они были нужны? Чтобы разобраться в этом, Гриффи обратилась к Ньювудт, и вместе они попытались воссоздать косметику эпохи Возрождения по сохранившимся рецептам.

Первая проблема, с которой столкнулись ученые, заключалась в том, что большую часть ингредиентов невозможно купить в ближайшем магазине. Найти цветы розмарина, белое вино, порошок мирры или яичный белок было несложно. В тоже время "бархатистое покрытие недавно выращенных оленьих рогов" нельзя раздобыть за пару дней.

Другая проблема – в отсутствии конкретики многих рецептов. К примеру, одни и те же средства в разных документах предлагалось и "вываривать три дня" и "ни в коем случае не варить".



В конце концов ученые решили остановиться на тех немногих рецептах, все составляющие которых можно легко раздобыть и где было минимум разночтений.



Ньювудт и Гриффи варили цветы розмарина в колбах, каждая из которых была наполнена разными растворами: белым вином (сладким и сухим) и водкой. После этого исследователи отфильтровали цветы и проанализировали полученные смеси с помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии. Оказалось, что это были химические соединения, которые часто встречаются в современных средствах по уходу за кожей: камфора, эвкалиптол и ароматный спирт линалоол.



Средневековый рецепт обещал: "Зелье подарит красоту", – а современные методы исследования помогли понять, как именно оно действовало – тонизируя и увлажняя кожу. Проще говоря, цветы розмарина, вываренные в белом вине, – это увлажняющий тоник.

Команда также раскрыла секрет порошка мирры, смешанного с яичным белком. Эксперименты показывают, что в результате получается продукт, похожий на сыворотку, который обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами. Она также, вероятно, стимулирует выработку коллагена. Что касается оленьих рогов, то исследователи запросили их у коллег из Гренландии. Как только посылка будет получена, Ньювудт и Гриффи из них тоже сварят "зелье".

В итоге ученые планируют сделать целую линейку косметики, приготовленной по знахарским рецептам эпохи Ренессанса. Надеемся, в нее не войдет что-нибудь вроде "крема из молотых земляных червей" или "жабьего молочка". Большую популярность такие продукты вряд ли обретут. Хотя...