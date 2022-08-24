Американские ученые смогли оживить органы мертвой свиньи

Группа нейробиологов из Йельской школы медицины смогла оживить некоторые органы мертвых свиней. О том, как это было достигнуто и какие этические вопросы теперь встают перед трансплантологами, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: news.yale.edu/Marin Balaic

Научные лаборатории мира не могут обойтись без экспериментов на животных. Зоозащитники всегда выступают против этого, но такова реальность: новые методики и препараты необходимо тестировать в условиях, приближенных к реальным. Как бы печально ни звучало, но тысячи мышей, крыс и кроликов ежегодно приносятся в жертву науке. Все млекопитающие схожи с человеком по своему анатомическому строению. Однако, самое близкое к нам животное – это, как ни странно, свинья.

Легкие, сердце, почки, печень у нас практически одинаковые, температура тела идентична. Даже ближайшие родственники человека среди животных – шимпанзе – не так точно повторяют строение Homo Sapiens. Хотя 98% наших генов совпадают. Но именно органы свиней настолько схожи, что при определенной генной коррекции их можно пересаживать людям. Поэтому, когда ученые проводят исследования на этих животных, нужно понимать – начинается один из самых последних этапов, после которого технологию можно будет опробовать на человеке.

Исследователи Йельской школы медицины еще три года назад тестировали систему BrainEx – установку, способную имитировать кровообращение в мертвом свином мозге. К 2022 году систему модернизировали, научившись перекачивать по всему телу не только кровь, но и "перфузат" – смесь питательных веществ, необходимых клеткам.

Обновленный вариант установки получил название OrganEx. Биологи подключили к системе лабораторных свиней, подвергнутых анестезии, а затем эвтаназии.



К своему удивлению, ученые обнаружили, что клетки органов животных не только выжили, но и продемонстрировали признаки клеточного восстановления. Причем это происходило через час после смерти животных от остановки сердца.



Первое, что поняли нейробиологи еще в 2019 году во время испытаний: организм не умирает так быстро, как принято считать. Даже такой сложный орган, как мозг, может запускать программу восстановления, если вовремя доставить к нему нужные вещества. После этого было решено протестировать систему на всем организме, адаптировав ее для работы с почками, печенью и сердцем. Но главная задача заключалась в преодолении иммунного барьера. Нужно было сделать так, чтобы системы каждого органа не отторгали смесь живой крови с "перфузатом". В конце концов эту проблему удалось решить.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К моменту запуска системы организм свиньи был клинически мертв, так как у нее отсутствовал пульс. Наполнив кровеносную систему животного питательными веществами, ученые не смогли полностью перезапустить сердце, но наблюдали "восстановление электрической активности его желудочков". Орган все-таки слегка сокращался, но, конечно, не в таком объеме, чтобы вновь взять на себя весь кровоток. Клетки печени и почек тоже не погибли от отсутствия питания. Через некоторое время после запуска OrganEx они начали восстанавливаться.

Биологи специально отмечают, что ни у одного из животных во время процедуры не проявлялась скоординированная мозговая активность, то есть они оставались без сознания. Таким образом, ученые не оживили свиней полностью, они лишь "продлили время" некоторым органам. По мнению авторов эксперимента, такие результаты открывают новые перспективы в области трансплантологии. Теперь можно будет сохранять органы живыми намного дольше.

Однако, если вчитаться в отчет внимательнее, можно понять: подопытных животных охлаждали, чтобы снизить мозговую активность, добавляли блокаторы нейронов в "перфузат" и применяли анестезию на протяжении всего эксперимента. Биологи все-таки допускали возможность оживления мозга. Особенно если учесть, что в 2019 году они именно этим и занимались.

В будущем, вероятно, органы можно будет сохранять живыми достаточно долго после смерти "носителя" – это огромный плюс для трансплантологов. Но к технологии пока возникает множество вопросов этического характера. Можно ли считать смертью состояние, при котором клетки органов продолжают жить и восстанавливаться? Как оценивать статус пациента, если после фактической гибели его мозг можно оживить (пусть и в известных пределах)? Одним словом, медикам предстоит решить множество моральных дилемм и выслушать огромное количество претензий от зоозащитников и различных комиссий по этике. Надеемся, что все вопросы будут успешно решены. Хотя...