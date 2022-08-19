Эксперт рассказал, почему люди все чаще заражаются вирусами от животных

Группа ученых из Китая, Сингапура и Австралии исследовала новый вид генипавируса, которым уже заразились не менее 35 жителей китайских провинций Шаньдун и Хэнань. Его назвали Ланъя, и он передался человеку от землеройки. О том, почему в последнее время появилось так много вирусов животного происхождения, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Животные заражали людей на протяжении всей истории. Если начать вспоминать болезни, которые передались нам от братьев меньших, список может оказаться большим. Оспа обезьян, лепра, туберкулез, лихорадки Зика и Эбола, птичий грипп, малярия, СПИД, COVID-19 – и это еще далеко не все. Инфекции, передающиеся от животных, называют зоонозными. В число их возбудителей входят вирусы, бактерии, простейшие, грибки, гельминты, паразитические клещи и так далее. Биосфера планеты регулярно подвергает население Земли испытаниям, и это совсем не новость. Вот только в последние десятилетия это почему-то происходит все чаще.

Все же исследователи считают, что сегодня зоонозы намного активнее, чем в прошлом. Виноваты в этом, как ни парадоксально, технический прогресс и развитие мировой инфраструктуры. Все просто: люди стали перемещаться по миру в таком количестве и на такие расстояния, какие невозможно было представить даже полвека назад.



Автомобили, поезда и самолеты, командировки, отпуска и трудовая миграция – все это позволяет пандемии стать стремительной и опасной.



Яркий пример тому – Африка, где тысячелетиями зоонозные инфекции бурно развиваются благодаря климату и низкому уровню жизни населения. Но риск массовых эпидемий там всегда был относительно невелик из-за невысокой миграции внутри континента. Плохая транспортная структура выступала в роли своеобразного барьера, не допуская переноса зоонозных патогенов между городами и деревнями. Но все меняется.

Население Африки растет быстрее всего в мире, повышается и спрос на продукты. Чтобы прокормить людей, нужно прокладывать дороги, выстраивать длинные логистические цепочки, по которым вместе с мясом и молоком также перемещаются вирусы, бактерии и паразиты. Мало того, урбанизация вызывает сокращение ареалов обитания животных. Дикие звери пытаются приспособиться, часть из них становятся городскими обитателями, отсюда и перенос инфекций людям.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Похожие процессы происходят во всем мире, заметнее всего – в Индии и Китае. Вирусы, прежде циркулировавшие лишь внутри небольших популяций диких животных, "встречаются" с человеком и распространяются очень быстро. Так произошло и с Ланъя, исследованным международной командой биологов. Выяснилось, что основным его хозяином были землеройки – крохотные зверьки, обитающие почти повсеместно – от гор и тундры до тропических лесов и пустынь. Но на сегодняшний день зараженными официально считаются лишь несколько десятков человек.



Симптомы болезни – лихорадка, кашель, снижение количества лейкоцитов, нарушения функций почек и печени.



Впервые вирус Ланъя был обнаружен в Китае в 2018 году. Он принадлежит к тому же семейству, что и Нипах и Хендра – это два смертельных патогена, которые распространяются при контакте с инфицированными свиньями, лошадьми и летучими мышами. Летальность первого вируса – 57%, второго – до 70%. К счастью, Ланъя менее опасен: от человека к человеку он не передается, а смертельных случаев от него пока и вовсе не зафиксировано. Остается надеяться, что вирус не начнет стремительно мутировать, как это произошло с коронавирусом SARS-CoV-2.

Напоследок запомните главное правило безопасности: держитесь подальше от землероек! Это, конечно, шутка. Хотя...