Эксперт рассказал, почему люди все чаще заражаются вирусами от животных

Группа ученых из Китая, Сингапура и Австралии исследовала новый вид генипавируса, которым уже заразились не менее 35 жителей китайских провинций Шаньдун и Хэнань. Его назвали Ланъя, и он передался человеку от землеройки. О том, почему в последнее время появилось так много вирусов животного происхождения, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.
Животные заражали людей на протяжении всей истории. Если начать вспоминать болезни, которые передались нам от братьев меньших, список может оказаться большим. Оспа обезьян, лепра, туберкулез, лихорадки Зика и Эбола, птичий грипп, малярия, СПИД, COVID-19 – и это еще далеко не все. Инфекции, передающиеся от животных, называют зоонозными. В число их возбудителей входят вирусы, бактерии, простейшие, грибки, гельминты, паразитические клещи и так далее. Биосфера планеты регулярно подвергает население Земли испытаниям, и это совсем не новость. Вот только в последние десятилетия это почему-то происходит все чаще.
Все же исследователи считают, что сегодня зоонозы намного активнее, чем в прошлом. Виноваты в этом, как ни парадоксально, технический прогресс и развитие мировой инфраструктуры. Все просто: люди стали перемещаться по миру в таком количестве и на такие расстояния, какие невозможно было представить даже полвека назад.
Яркий пример тому – Африка, где тысячелетиями зоонозные инфекции бурно развиваются благодаря климату и низкому уровню жизни населения. Но риск массовых эпидемий там всегда был относительно невелик из-за невысокой миграции внутри континента. Плохая транспортная структура выступала в роли своеобразного барьера, не допуская переноса зоонозных патогенов между городами и деревнями. Но все меняется.
Население Африки растет быстрее всего в мире, повышается и спрос на продукты. Чтобы прокормить людей, нужно прокладывать дороги, выстраивать длинные логистические цепочки, по которым вместе с мясом и молоком также перемещаются вирусы, бактерии и паразиты. Мало того, урбанизация вызывает сокращение ареалов обитания животных. Дикие звери пытаются приспособиться, часть из них становятся городскими обитателями, отсюда и перенос инфекций людям.
Похожие процессы происходят во всем мире, заметнее всего – в Индии и Китае. Вирусы, прежде циркулировавшие лишь внутри небольших популяций диких животных, "встречаются" с человеком и распространяются очень быстро. Так произошло и с Ланъя, исследованным международной командой биологов. Выяснилось, что основным его хозяином были землеройки – крохотные зверьки, обитающие почти повсеместно – от гор и тундры до тропических лесов и пустынь. Но на сегодняшний день зараженными официально считаются лишь несколько десятков человек.
Впервые вирус Ланъя был обнаружен в Китае в 2018 году. Он принадлежит к тому же семейству, что и Нипах и Хендра – это два смертельных патогена, которые распространяются при контакте с инфицированными свиньями, лошадьми и летучими мышами. Летальность первого вируса – 57%, второго – до 70%. К счастью, Ланъя менее опасен: от человека к человеку он не передается, а смертельных случаев от него пока и вовсе не зафиксировано. Остается надеяться, что вирус не начнет стремительно мутировать, как это произошло с коронавирусом SARS-CoV-2.
Напоследок запомните главное правило безопасности: держитесь подальше от землероек! Это, конечно, шутка. Хотя...