Эксперт рассказал, когда коронавирус найдет себе "хозяина" в природе

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Вирус SARS-CoV-2 может до конца 2022 года найти себе нового "хозяина" в природе среди животных. Таким мнением поделился с ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По словам специалиста, с большей долей вероятности "Омикрон" станет последним штаммом в рамках текущей пандемии коронавирусной инфекции, циркулирующим среди людей, затем вирус перекинется на животных.

Тем не менее эксперт подчеркнул, что вирус может вновь распространиться среди людей, если их коллективный иммунитет на планете уменьшится.

До этого гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что смертность от COVID-19 в мире снизилась на 80%. По его словам, случаи инфицирования и летальных исходов от COVID-19 стали реже фиксироваться с начала 2022 года, однако эпидемию отменять еще рано.

