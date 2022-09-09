Ученые развеяли миф об эффективности витамина D против COVID-19

Прием витамина D признан неэффективным в качестве метода профилактики инфекции дыхательных путей, сообщает издание British Medical Journal.
Ученые Лондонского университета королевы Марии и других британских научных организаций провели исследование среди 6,2 тысячи человек от 16 лет, не принимавших пищевые добавки с витамином D.
Участники исследования были разделены на группы, одна из которых с изначально низким уровнем витамина D в крови принимала 800 международных единиц (МЕ) витамина D каждый день, вторая группа – 3,2 тысячи МЕ, а остальные принимали плацебо.
В ходе исследования им проводили анализ крови на уровень кальцифедиола (формы витамина D, вырабатываемой в печени).
Согласно результатам эксперимента, клиническим исходом стала доля участников, у которых мазок был взят хотя бы один раз или у которых врач подтвердил острую инфекцию дыхательных путей. А вторичным результатом стала доля участников, с положительным мазком на коронавирус. Однако влияние на риск возникновения респираторной инфекции, среди которых коронавирус, не оказала ни одна из доз витамина D.
Ранее доктор медицинских наук, профессор ФМБА Маргарита Королева сообщила, что исключение из рациона продуктов с содержанием глютена поможет быстрее выздороветь от коронавируса и других инфекционных заболеваний.
По словам Королевой, быстрее восстановиться поможет употребление достаточного количества белка. Для того чтобы сделать процесс выздоровления еще более быстрым и эффективным, врач советует сдать анализ на скрытую непереносимость, который позволит определить продукты, ослабляющие иммунную систему.
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