Погода не влияет на безопасность и эффективность вакцинации – эксперт

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Безопасность и эффективность вакцинации от коронавирусной инфекции не зависят от температуры воздуха, сообщил ТАСС доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова и врач-инфекционист Иван Коновалов.

По его словам, с учетом эпидемической обстановки рекомендовано вакцинироваться всем, кто получал предыдущую дозу вакцины и болел более 3–6 месяцев назад.

Ранее жителей РФ предупредили об ухудшении эпидемиологической обстановки с коронавирусом в начале сентября. По словам академика РАН, профессора, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко, в сентябре в школах происходит процесс, при котором ученики обмениваются вирусами, привезенными друг другом из разных регионов страны.

Этот процесс специалист обозначил как "противоэпидемичивание".

В свою очередь, Росздравнадзор зафиксировал рост вакцинации среди жителей РФ. По данным ведомства, за прошедшую неделю вакцинировалось на 30% больше россиян, чем до этого. В Росздравнадзоре призвали регионы и дальше вести борьбу с коронавирусом, а также увеличить охват вакцинацией.

