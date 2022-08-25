Эксперт перечислил способы защиты от тяжелой формы COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Своевременное обращение к врачу и сдача ПЦР-теста, соблюдение масочного режима в местах массового скопления людей, а также полноценное питание позволят снизить риски тяжелого течения коронавирусной инфекции, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"В общественных местах, где большая скученность людей или риски встретить большое количество больных, это места без вентиляции, медцентры и поликлиники, людям со сниженным иммунитетом и хроническими заболеваниями нужно носить маски. Масочный режим не спасет от вирусной инфекции, но поможет снизить вирусную нагрузку", – рассказал он радиостанции "Комсомольская правда".
Специалист также рекомендовал не пренебрегать местными назальными средствами для блокировки вируса и различными мазями, уменьшающими концентрацию вируса.
По словам Тимакова, вымыванию инфекции способствует промывание носоглотки с физиологическими и солевыми растворами.
Ранее жителей РФ предупредили об ухудшении эпидемиологической обстановки с коронавирусом в начале сентября. По словам академика РАН, профессора, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко, в сентябре в школах происходит процесс, при котором ученики обмениваются вирусами, привезенными друг другом из разных регионов страны.
Этот процесс специалист обозначил как "противоэпидемичивание".
Кроме того, Росздравнадзор зафиксировал рост вакцинации среди жителей РФ. По данным ведомства, за прошедшую неделю вакцинировалось на 30% больше россиян, чем до этого. В Росздравнадзоре призвали регионы и дальше вести борьбу с коронавирусом, а также увеличить охват вакцинацией.
Вирусологи спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 в начале сентября в РФ
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