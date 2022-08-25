Число умерших от COVID-19 с начала 2022 года превысило миллион человек – ВОЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
С начала текущего года от коронавирусной инфекции умерли более одного миллиона человек, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге.
"На этой неделе мы прошли трагическую веху – поступили сообщения об одном миллионе умерших в этом году", – приводит ТАСС его слова.
Глава ВОЗ подчеркнул, что такие показатели позволяют сделать вывод, что человечество не научилось жить с коронавирусом.
Ранее жителей РФ предупредили об ухудшении эпидемиологической обстановки в коронавирусом в начале сентября. По словам академика РАН, профессора, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко, в сентябре в школах происходит процесс, при котором ученики обмениваются вирусами, привезенными друг другом из разных регионов страны.
Этот процесс специалист обозначил как "противоэпидемичивание".
Кроме того, Росздравнадзор зафиксировал рост вакцинации среди жителей РФ. По данным ведомства, за прошедшую неделю вакцинировалось на 30% больше россиян, чем до этого. В Росздравнадзоре призвали регионы и дальше вести борьбу с коронавирусом, а также увеличить охват вакцинацией.
Вирусологи спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 в начале сентября в РФ
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