В РАН оценили возможность повторного перехода на удаленку из-за COVID-19

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Возвращение к дистанционному формату работы в РФ из-за роста заболеваемости коронавирусом не ожидается, заявил академик-секретарь отделения медицинских наук РАН Владимир Стародубов. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Так называемая удаленка вводилась ранее из-за сильного распространения первых штаммов и нехватки медицинских площадей. Сейчас этой проблемы нет. Кроме того, сейчас создаются вакцины под новые штаммы", – сказал Стародубов.
Он также обратил внимание на легкое течение заболевания у заразившихся и низкое количество летальных исходов в сравнении с более ранними штаммами коронавируса. В крайнем случае, по словам Стародубова, в регионах с высокой численностью заболевших введут масочный режим.
Кроме того, страна готова к всплеску заболеваемости, поскольку в России есть несколько десятков тысяч коек и квалифицированные медицинские сотрудники, добавил эксперт.
Ситуацию за рубежом Стародубов прокомментировал, ссылаясь на то, что в европейских странах растет число не госпитализированных, а инфицированных. Сейчас число госпитализаций не превышает 6% в сравнении с ранее фиксированным показателем в 40%.
Ранее стало известно, что в России создали новый вариант вакцины "Спутник V", который эффективен против штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон". Адаптированную версию разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) уточнили, что эта версия вакцины учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте "Омикрон" BA.5, но отсутствует в варианте ВА.1. Специалисты надеются на улучшение показателей по предотвращению заболеваемости COVID-19.
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