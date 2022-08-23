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Общество

10:34

В РФ появилась новая версия "Спутника V" против "Дельты" и "Омикрона"

медицинаобщество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России создали новый вариант вакцины "Спутник V", который эффективен против штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон". Адаптированную версию разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) уточнили, что эта версия вакцины учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте "Омикрон BA.5", но отсутствует в варианте "ВА.1".

"На протяжении пандемии НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи активно изучает новые штаммы SARS-CoV-2 и соответствующим образом адаптирует вакцину "Спутник V". Новый вариант вакцины создан с учетом особенностей штамма "Дельта" и широко доминирующего по всему миру в последние месяцы штамма "Омикрон", – передает ТАСС сообщение пресс-службы фонда.

Препарат "Спутник V" уже показал отличные результаты в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ученые в исследованиях пришли к тому, что эффективность вакцины против госпитализации от штамма "Омикрон" составляет 97%, а 99,4% – против критических случаев при бустировании препаратом "Спутник Лайт" или ревакцинации "Спутником V".

Новый вариант вакцины представляет еще более усовершенствованную версию этого препарата. В РФПИ надеются на улучшение показателей по предотвращению заболеваемости COVID-19.

В фонде также обратили внимание на то, что "Спутник V" уже является наиболее экспортируемым российским препаратом.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, как подготовиться к возможной новой волне коронавируса. Специалист посоветовал не дожидаться новых препаратов, а пользоваться существующими, которые были адаптированы в том числе к "Омикрон"-штамму.

По его словам, на сегодняшний день самые действенные российские вакцины – это "Спутник V" и "Спутник Лайт". Иммунолог подчеркнул, что ревакцинация должна опираться на индивидуальный график. Требуется записываться на процедуру через 5–6 месяцев после болезни или предыдущей вакцинации.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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