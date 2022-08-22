Эксперты рассказали, чего ждать от новых мутаций коронавируса

В будущем может появиться более тяжелая мутация коронавируса, не исключил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Свое предположение он объяснил изменчивостью штамма "Дельтакрон". Как более тяжелая мутация может повлиять на заболеваемость и как от этого уберечься – в материале Москвы 24.
Сменил имидж
"Дельтакрон", который стал гибридом штаммов "Дельта" и "Омикрон", демонстрирует большой потенциал к изменчивости инфекции, рассказал Александр Гинцбург. Он добавил, что сам же "Дельтакрон" не представляет опасности и может не получить большого распространения.
Ранее ученый отмечал, что цифры заболеваемости COVID-19 вновь могут сравняться с показателями прошлой зимы. В то же время аналогичных показателей по летальным исходам не будет, надеется специалист. "Тем более что штамм не такой вирулентный, а также в России присутствует определенная иммунная прослойка. Важно, чтобы люди вакцинировались и таким образом защитили себя", – советует Гинцбург.
По его словам, вакцина "Спутник V" более эффективна против новых штаммов по сравнению с зарубежными аналогами. Кроме того, Центр имени Гамалеи готов создать и ее новый вариант.
Одновременно с этим из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией более половины российских регионов в той или иной мере вернулись к масочному режиму. В Бурятии и Туве ношение средств индивидуальной защиты в некоторых местах массового скопления людей и вовсе стало обязательным. Кроме того, власти некоторых регионов рассматривают возвращение ряда ограничений.
Снова надевать маски в общественных местах россиянам, которые живут в регионах с высоким числом заболевших, рекомендовал и Роспотребнадзор. Глава ведомства Анна Попова поручила активнее объяснять населению необходимость этих мер, в особенности людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями.
"Опасность не в "Дельтакроне"?
Мутации коронавируса возможны в различных направлениях, отметил в разговоре с Москвой 24 врач-инфекционист Евгений Тимаков. Чтобы не пропустить опасный вариант, ситуацию необходимо держать на постоянном контроле, подчеркнул он.
"Нужно анализировать ситуацию, изучать вирус, делать математические модели возможных мутаций. Соответственно, под них готовить вакцины", – сказал Тимаков.
В то же время есть тенденция к тому, что коронавирус постепенно приспосабливается к человеку. "Он к нам адаптируется. Становится более заразным, но менее патогенным (способным вызывать инфекционный процесс. – Прим. ред.). Это обнадеживающий фактор, так и должно было быть. Про это и говорили год назад, что так оно и будет", – заключил эксперт.
В свою очередь, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков считает, что для преобразования "Дельтакрона" в более заразный вариант практически не осталось никаких условий.
"Нужно, чтобы "Дельта" и "Омикрон" не просто встретились у одного человека, но еще и дали эффективную рекомбинацию. А большинство рекомбинаций неэффективны. И далее эта смешанная линия еще должна успеть заразить кого-то другого. Кроме того, ей нужно оказаться эффективной в эволюционном плане. Совпадение всех этих событий крайне маловероятно. Тем более "Дельта" практически исчезла из человеческой популяции", – рассказал Крючков.
Следующую волну заболеваемости в России эксперт прогнозирует со второй половины сентября. По его оценкам, количество случаев заражения перевалит за 100 тысяч в сутки. Первой, как и раньше, удар примет на себя Москва, после чего тенденция отразится на остальных регионах. Однако такую ситуацию может спровоцировать не "Дельтакрон", а подвиды "Омикрон"-штамма – BA.4 и BA.5, убежден Крючков.
"Пока "Дельтакрон" вообще никакого особого вклада не вносит. О нем еще практически ничего не известно. Я пока не вижу никаких признаков, что он как-то поучаствует в этом процессе", – отметил он.
Защититься от более опасных вариантов коронавирусной инфекции может высокий коллективный иммунитет, считает специалист. В этих условиях ей просто негде будет разгуляться. "Если же коллективный иммунитет будет низким, можем неожиданно получить заметно более патогенную линию. Это вероятно в силу неких случайных совпадений, когда оказываются сцепленными высокая патогенность и высокая заразность. И тогда есть риск столкнуться с большей летальностью", – предупредил эксперт.
Самым эффективным способом поддерживать коллективный иммунитет остается вакцинация, резюмировал Крючков.