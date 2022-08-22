Эксперты рассказали, чего ждать от новых мутаций коронавируса

В будущем может появиться более тяжелая мутация коронавируса, не исключил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Свое предположение он объяснил изменчивостью штамма "Дельтакрон". Как более тяжелая мутация может повлиять на заболеваемость и как от этого уберечься – в материале Москвы 24.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

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"Дельтакрон", который стал гибридом штаммов "Дельта" и "Омикрон", демонстрирует большой потенциал к изменчивости инфекции, рассказал Александр Гинцбург. Он добавил, что сам же "Дельтакрон" не представляет опасности и может не получить большого распространения.





Александр Гинцбург директор Центра имени Гамалеи "Дельтакрон" демонстрирует, что потенциал изменчивости коронавируса очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса.

Ранее ученый отмечал, что цифры заболеваемости COVID-19 вновь могут сравняться с показателями прошлой зимы. В то же время аналогичных показателей по летальным исходам не будет, надеется специалист. "Тем более что штамм не такой вирулентный, а также в России присутствует определенная иммунная прослойка. Важно, чтобы люди вакцинировались и таким образом защитили себя", – советует Гинцбург.

По его словам, вакцина "Спутник V" более эффективна против новых штаммов по сравнению с зарубежными аналогами. Кроме того, Центр имени Гамалеи готов создать и ее новый вариант.

Одновременно с этим из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией более половины российских регионов в той или иной мере вернулись к масочному режиму. В Бурятии и Туве ношение средств индивидуальной защиты в некоторых местах массового скопления людей и вовсе стало обязательным. Кроме того, власти некоторых регионов рассматривают возвращение ряда ограничений.

Снова надевать маски в общественных местах россиянам, которые живут в регионах с высоким числом заболевших, рекомендовал и Роспотребнадзор. Глава ведомства Анна Попова поручила активнее объяснять населению необходимость этих мер, в особенности людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями.

"Опасность не в "Дельтакроне"?

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Мутации коронавируса возможны в различных направлениях, отметил в разговоре с Москвой 24 врач-инфекционист Евгений Тимаков. Чтобы не пропустить опасный вариант, ситуацию необходимо держать на постоянном контроле, подчеркнул он.





Евгений Тимаков врач-инфекционист Появляются и новые ветви, и новые виды, и мутации внутри одного вида, и комбинации вирусов. Все варианты возможны.

"Нужно анализировать ситуацию, изучать вирус, делать математические модели возможных мутаций. Соответственно, под них готовить вакцины", – сказал Тимаков.

В то же время есть тенденция к тому, что коронавирус постепенно приспосабливается к человеку. "Он к нам адаптируется. Становится более заразным, но менее патогенным (способным вызывать инфекционный процесс. – Прим. ред.). Это обнадеживающий фактор, так и должно было быть. Про это и говорили год назад, что так оно и будет", – заключил эксперт.

В свою очередь, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков считает, что для преобразования "Дельтакрона" в более заразный вариант практически не осталось никаких условий.

"Нужно, чтобы "Дельта" и "Омикрон" не просто встретились у одного человека, но еще и дали эффективную рекомбинацию. А большинство рекомбинаций неэффективны. И далее эта смешанная линия еще должна успеть заразить кого-то другого. Кроме того, ей нужно оказаться эффективной в эволюционном плане. Совпадение всех этих событий крайне маловероятно. Тем более "Дельта" практически исчезла из человеческой популяции", – рассказал Крючков.

Следующую волну заболеваемости в России эксперт прогнозирует со второй половины сентября. По его оценкам, количество случаев заражения перевалит за 100 тысяч в сутки. Первой, как и раньше, удар примет на себя Москва, после чего тенденция отразится на остальных регионах. Однако такую ситуацию может спровоцировать не "Дельтакрон", а подвиды "Омикрон"-штамма – BA.4 и BA.5, убежден Крючков.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Если действительно окажется, что BA.5 выйдет на первый план или будет делить первенство с BA.4, патогенность в среднем вырастет в сравнении с началом года. Есть косвенные признаки, что это более патогенные линии, чем BA.1 и BA.2. Те самые, что обеспечивали нам зимнюю волну. Кроме того, заметный вклад с конца сентября в России может вносить штамм "Кентавр". Но мы не знаем, как он будет соревноваться с ныне существующими в России линиями.

"Пока "Дельтакрон" вообще никакого особого вклада не вносит. О нем еще практически ничего не известно. Я пока не вижу никаких признаков, что он как-то поучаствует в этом процессе", – отметил он.

Защититься от более опасных вариантов коронавирусной инфекции может высокий коллективный иммунитет, считает специалист. В этих условиях ей просто негде будет разгуляться. "Если же коллективный иммунитет будет низким, можем неожиданно получить заметно более патогенную линию. Это вероятно в силу неких случайных совпадений, когда оказываются сцепленными высокая патогенность и высокая заразность. И тогда есть риск столкнуться с большей летальностью", – предупредил эксперт.

Самым эффективным способом поддерживать коллективный иммунитет остается вакцинация, резюмировал Крючков.