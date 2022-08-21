Гинцбург сравнил эффективность "Спутника V" и западных вакцин против "Омикрона"

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Эффективность западных вакцин против "Омикрон"-штамма снижается в 30–35 раз, а российского "Спутника V" – в 10 раз, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Таким образом, подчеркнул ученый, российская вакцина в 3–3,5 раза эффективнее зарубежных Pfizer и Moderna. Он добавил, что виды "Омикрона", которые активно циркулируют в настоящее время, кардинально отличаются от всех предыдущих штаммов.

"В то же время наша вакцина "Спутник V" в отношении новых штаммов показывает лучшую эффективность по сравнению с западными вакцинами", – приводит слова Гинцбурга ТАСС.

При этом он отметил, что Центр имени Гамалеи готов разработать новый вариант вакцины против коронавирусной инфекции.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, как подготовиться к возможной новой волне коронавируса. Специалист посоветовал не дожидаться новых препаратов, а пользоваться существующими, которые были адаптированы в том числе к "Омикрон"-штамму.

По его словам, на сегодняшний день самые действенные российские вакцины – это "Спутник V" и "Спутник Лайт". Иммунолог подчеркнул, что ревакцинация должна опираться на индивидуальный график. Требуется записываться на процедуру через 5–6 месяцев после болезни или предыдущей вакцинации.

Малышев также предположил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве ожидается в начале осени. Постепенный спад, по прогнозам специалиста, начнется через 2–3 недели после начала сентября.

