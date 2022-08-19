Более половины медиков выступили за возвращение коронавирусных ограничений в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более половины российских врачей (56,6%) поддержали возможность возвращения ограничений по коронавирусу, которые вводились в стране в 2020 и 2021 годах, сообщает издание РБК со ссылкой на результаты опроса медиков в мобильном приложении "Справочник врача".

В то время как 43,4% выступают против подобных мер из-за отсутствия ресурсов для их реального выполнения, уменьшения зарплат не работавшим с вирусом медикам (17,4%), отсутствия доверия Минздраву и властям (16,1%), а также в связи с недовольством "фактором принуждения" (12,1%).

Согласно результата опроса, 84% респондентов ранее соблюдали все вводимые санитарные ограничения, 88,7% также рекомендовали соблюдать их своим пациентам. В то время как 4% не соблюдали ограничительные меры, 12% соблюдали иногда, 2,7% не рекомендовали делать этого пациентам, 8,6% советовали соблюдать их иногда.

По мнению 56,5% врачей, с помощью коронавирусных ограничений может быть улучшена эпидемиологическая ситуация, в то время как 24,4% придерживаются обратной точки зрения. 26,6% участников опроса считают, что введенные в прошлом меры дали возможность сократить число заболевших. При этом 68,8% заявили об эффективности мер при соблюдении их всеми россиянами. Бесполезными принимаемые ранее ограничения назвали 3,6%, а 1% считает, что они ухудшили ситуацию.

Среди наиболее эффективных мер опрошенные назвали назвали индивидуальную социальную изоляцию людей (50%), обязательное ношение масок и перчаток (43,4%), тотальный карантин по примеру Китая (31,8%), доступ в общественные места только по QR-коду (20,8%), принудительную вакцинацию всего населения (19,8%), уголовную ответственность за нарушение масочного режима 11,3%. 50% также выступили за повышение вовлеченности медработников в борьбу с коронавирусом с помощью возвращения "ковидных надбавок" и выплат.

Для соблюдения санитарных ограничений необходимо улучшить имиджа российского врача. Такого мнения придерживаются 34,8% респондентов, а также информирование об актуальной эпидемиологической обстановке и исследованиях понятным языком (31,8%).

Уточняется, что опрос был проведен с 10 по 16 августа 2022 года среди 1 627 врачей-специалистов в в мобильном приложении "Справочник врача". Всего в приложении зарегистрированы более 763 тысячи медицинских работников из 85 регионов РФ.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что одновременное введение ограничительных мер против коронавируса во всех субъектах РФ нецелесообразно. По его словам, каждый регион должен принимать самостоятельное решение о введении антиковидных мер, исходя из локальной эпидемической обстановки.

До этого Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в регионах с высокой заболеваемостью коронавирусом. Глава ведомства Анна Попова поручила территориальным органам ведомства усилить разъяснительную работу с населением, особенно в группах риска.

