Онищенко оценил возможность введения COVID-ограничений на всей территории РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Одновременное введение ограничительных мер против коронавируса во всех субъектах РФ нецелесообразно, заявил врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Об этом сообщает РИА Новости.
"Вводить и отменять (ограничения. – Прим. ред.) на всю огромную страну нельзя, в каждом регионе нужно смотреть на ситуацию. Тем более, что у нас в каждом субъекте работают штабы по коронавирусу", – сказал он.
По словам Онищенко, каждый регион должен принимать самостоятельное решение о введении антиковидных мер, исходя из локальной эпидемической обстановки. Он отметил, что в некоторых случаях введение ограничений имеет смысл даже не на всей территории субъекта РФ, а только в его отдельных районах.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в регионах с высокой заболеваемостью коронавирусом. Глава ведомства Анна Попова поручила территориальным органам ведомства усилить разъяснительную работу с населением, особенно в группах риска.
Кроме того, о возвращении масочного режима из-за увеличения случаев коронавируса объявили в Бурятии. Также власти региона усилят требования по соблюдению правил гигиены.
Глава Минздрава призвал носить маски в общественных местах
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