В Бурятии вернули масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
В Бурятии объявили о возвращении масочного режима из-за увеличения случаев коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы управления Роспотребнадзора по региону Елену Кузьмину.
Она уточнила, что такое решение приняли на заседании Оперштаба по борьбе с COVID-19. По словам Кузьминой, за минувшую неделю в регионе заболели еще 1 210 граждан.
"Вводится соблюдение масочного режима в медицинских организациях, плюс социальные учреждения, аптечные, посещение общественных мест, связанных со скоплением народа, <...> и в транспорте", – отметила замглавы ведомства.
При этом, по ее словам, власти также усилят требования по соблюдению правил гигиены.
За последние сутки в России выявили 25 273 новых случая заражения коронавирусом. За 24 часа скончались 53 пациента с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на инфекцию.
Ранее вирусолог Сергей Нетесов сообщил, что заболеваемость коронавирусом в России должна пойти на спад в ближайшие две недели. Он пояснил, что такой прогноз базируется на том, что РФ по динамике заболеваемости отстает от европейских стран на 2–3 недели.
При этом, по словам ученого, пока трудно предполагать, преодолела ли РФ пик текущей волны COVID-19, поскольку показатели заболеваемости продолжают расти.
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