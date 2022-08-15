В РФ за сутки выявили 25 273 случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 25 273 новых случая заражения коронавирусом. За 24 часа скончались 53 пациента с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на инфекцию, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

При этом госпитализировали 1 581 человека с коронавирусом. Это на 11,7% меньше, чем днем ранее.

За последние 24 часа после лечения от COVID-19 выздоровели 15 410 пациентов. Всего коронавирус в стране перенесли 18 151 487 человек.

Ранее вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов сообщил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России должна пойти на спад в ближайшие две недели. Он пояснил, что такой прогноз базируется на том, что Россия по динамике заболеваемости отстает от Европы на две–три недели.

При этом, по словам ученого, пока трудно предполагать, преодолела ли РФ пик текущей волны COVID-19, поскольку показатели заболеваемости продолжают расти.