В Минздраве рекомендовали россиянам носить маски в общественных местах

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Россиянам рекомендуется носить маски в общественных местах, заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов. По его словам, это необходимо для снижения заболеваемости респираторными инфекциями.

Эксперт отметил, что в настоящее время во многих регионах мира, включая Россию, наблюдается повышение заболеваемости коронавирусом. Он также добавил, что многие исследования свидетельствуют о том, что одновременное заболевание COVID-19 и гриппом может сопровождаться более тяжелым течением инфекции и повышать возможность развития неблагоприятных исходов.

"Наиболее грозным из острых респираторных вирусных инфекций является грипп. Хорошо известно, что грипп способен протекать тяжело и вызывать серьезные осложнения", – приводит слова Чуланова РИА Новости.

На прошлой неделе заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в настоящее время в России нет необходимости вводить ограничения по коронавирусу на федеральном уровне. При этом рекомендуется следовать стандартным мерам предосторожности – носить маски в общественных местах, соблюдать гигиену рук.

По словам специалиста, увеличение числа случаев заболевания COVID-19 связано не с сезоном летних отпусков, а со сменой циркулирующих субвариантов вируса. При этом она подчеркнула, что в России недельная заболеваемость коронавирусом несравнима с заболеваемостью в Европе.

