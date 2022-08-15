Препарат против коронавируса "Мир-19" выйдет на рынок в конце августа – ФМБА

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ФМБА России

Глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что ингаляционный препарат против коронавируса "Мир-19" может выйти на рынок России уже в конце августа.

Она рассказала, что клинические исследования препарата для амбулаторного применения завершились.

"Мы сейчас вносим отчет для расширения показаний к применению. В настоящее время эта работа идет, это позволяет надеяться, что в конце августа выйдет на рынок", – передает РИА Новости ее слова.

Препарат был зарегистрирован 22 декабря 2021 года после двух фаз клинических исследований. "Мир-19" успешно применяют для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в стационарах.

Вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов ранее сообщил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России должна пойти на спад в ближайшие две недели. Он пояснил, что такой прогноз базируется на том, что Россия по динамике заболеваемости отстает от Европы на две–три недели.

При этом, по словам ученого, пока трудно предполагать, преодолела ли РФ пик текущей волны COVID-19, поскольку показатели заболеваемости продолжают расти.