В ФМБА отметили эффективность препарата "Мир 19" против штамма "Кентавр"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ингаляционный препарат против коронавируса "Мир-19" подходит для борьбы с подвидом "Омикрон"-штамма "Кентавр". Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на ФМБА.

"Препарат "Мир-19" эффективен в отношении основных штаммов коронавируса, в том числе и "Кентавра", так как действует на консервативную часть генома вируса", – объяснили специалисты.

Препарат был зарегистрирован 22 декабря 2021 года после двух фаз клинических исследований. Отмечается, что "Мир-19" успешно применяют для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в стационарах. В ФМБА добавили, что сейчас продолжаются пострегистрационные клинические исследования препарата в амбулаторном звене.

Ранее в столичном Депздраве сообщили, что жители столицы могут вакцинироваться и ревакцинироваться от COVID-19 препаратом "Спутник V". В департаменте отметили, что он доступен в городских медучреждениях.

Как сообщил бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев, в России ожидается два пика заболеваемости подвариантом коронавируса "Кентавр". По его словам, они придутся на сентябрь и декабрь текущего года. Специалист отметил, что надеяться на коллективный иммунитет не стоит. Жителям необходимо по-прежнему соблюдать санитарные меры, а также пройти ревакцинацию.