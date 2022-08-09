Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 60%. Однако, как заявили в Роспотребнадзоре, повода для новых ограничений пока нет. Болезнь протекает легко, многие пациенты лечатся дома. А некоторые даже сами ставят себе диагноз с помощью экспресс-тестов.

Их продажи в июле выросли более чем в 2,5 раза. Способны ли они выявить новый штамм "Кентавр"? Не приведет ли резкий рост спроса к скачку цен? И есть ли вообще смысл в такой покупке? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.