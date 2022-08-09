В июле в РФ средства защиты против коронавируса стали покупать на 17% чаще – СМИ

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Спрос на средства индивидуальной защиты против коронавируса вырос на 17% в июле в России по сравнению с июнем, на антисептики - на 4%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов ресурса "Чек Индекс".

Как пояснили в компании, что после снятия ковидных ограничений, граждане, привыкшие пользоваться средствами защиты постоянно, в начале июля раньше остальных увеличили объемы покупок масок и антисептиков. Остальные же начали запасаться средствами индивидуальной защиты со второй половины июля.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что сегодня можно говорить о новой волне коронавируса в России. Однако эксперт подчеркнул, что она неопасна. Специалист также считает, что появление в стране подвида "Кентавр" является признаком окончания пандемии.

Иммунолог добавил, что, по его мнению, не нужно возобновлять ограничения. В частности, вновь вводить масочный и перчаточный режимы. При этом людям, у которых имеются тяжелые заболевания, специалист посоветовал носить маски в общественных местах. Такую же рекомендацию он дал тем, кто принимает иммуносупрессивную терапию, и лицам старше 80–90 лет.