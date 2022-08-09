Все детские поликлиники Москвы перешли на электронные медкарты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Все столичные детские поликлиники теперь используют только электронные медкарты. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"Это удобно для родителей маленьких пациентов – больше не нужно разбирать врачебный почерк, переживать за потерю карты или за то, что она выцветет или испортится. Вся ключевая медицинская информация о ребенке теперь всегда под рукой – прямо в смартфоне", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она также добавила, что электронные медкарты облегчили врачам процесс поиска ранее поставленных диагнозов, ведь в них вся информация о пациенте представлена в удобном структурированном формате.
В свою очередь, пациент всегда имеет доступ к сведениям о своих медобследованиях и в любой момент может показать их результаты другому специалисту в городской, федеральной или частной поликлинике.
Бумажные карты из поликлиник сейчас перевозят в новый роботизированный кластер Главархива. Ракова отметила, что в медучреждениях освобождаются огромные площади. Отмечается, что на месте картохранилищ обустроят комнаты профессионального роста и комнаты отдыха для врачей, где будут проходить различные мастер-классы и обсуждаться научные проекты.
В начале июля стало известно, что до трех миллионов человек выросло количество пользователей электронной медицинской карты в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" в Москве.
Как напомнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, электронная медкарта в мобильном приложении стала доступна жителям города два года назад. Данный сервис является ключевым в столичном здравоохранении.
В электронной медкарте содержится информация о здоровье, проведенной диагностике, пройденном лечении в стационарах и поликлиниках, а также о действующих рецептах. Кроме того, сервис позволяет самостоятельно добавлять в ЭМК необходимые данные и документы.
"Это наш город": сервис на основе ИИ помог столичным врачам поставить 6 млн диагнозов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: