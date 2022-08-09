Все детские поликлиники Москвы перешли на электронные медкарты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Все столичные детские поликлиники теперь используют только электронные медкарты. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Это удобно для родителей маленьких пациентов – больше не нужно разбирать врачебный почерк, переживать за потерю карты или за то, что она выцветет или испортится. Вся ключевая медицинская информация о ребенке теперь всегда под рукой – прямо в смартфоне", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она также добавила, что электронные медкарты облегчили врачам процесс поиска ранее поставленных диагнозов, ведь в них вся информация о пациенте представлена в удобном структурированном формате.

В свою очередь, пациент всегда имеет доступ к сведениям о своих медобследованиях и в любой момент может показать их результаты другому специалисту в городской, федеральной или частной поликлинике.

Бумажные карты из поликлиник сейчас перевозят в новый роботизированный кластер Главархива. Ракова отметила, что в медучреждениях освобождаются огромные площади. Отмечается, что на месте картохранилищ обустроят комнаты профессионального роста и комнаты отдыха для врачей, где будут проходить различные мастер-классы и обсуждаться научные проекты.

В начале июля стало известно, что до трех миллионов человек выросло количество пользователей электронной медицинской карты в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" в Москве.

Как напомнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, электронная медкарта в мобильном приложении стала доступна жителям города два года назад. Данный сервис является ключевым в столичном здравоохранении.

В электронной медкарте содержится информация о здоровье, проведенной диагностике, пройденном лечении в стационарах и поликлиниках, а также о действующих рецептах. Кроме того, сервис позволяет самостоятельно добавлять в ЭМК необходимые данные и документы.