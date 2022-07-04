Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Ховрине

13:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции филиал № 5 городской поликлиники № 45 на Флотской улице в Ховрине.
"Количество поликлиник увеличивается: уже 50 поликлиник отреставрировано, реконструировано, вошло в строй, и еще сразу же 100 поликлиник сейчас находится в реконструкции. Такой масштаб просто огромный. Надеюсь, что мы с ним справимся. И впереди еще 50 поликлиник, которые необходимо будет задействовать. Всего 200 поликлиник. Так что у нас наполовину все поликлиники Москвы будут самыми современными", – сказал мэр.
Он пообщался с врачами поликлиники и поздравил их с новосельем. Медики оценили новые условия работы и поблагодарили Собянина за проведенную в здании реконструкцию.
Комплексные работы на базе поликлиники начались в марте 2021 года и завершились в июле 2022 года. В ходе реконструкции здание поликлиники практически полностью перестроили. Там обновили фасад, заменили инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки, а также выполнили отделку помещений.
Поликлинику оснастили новейшим медицинским оборудованием, в том числе закупили по контрактам жизненного цикла один рентгенографический комплекс на два рабочих места, один маммограф, один аппарат типа U-дуга для флюорографических исследований и три аппарата УЗИ.
Благодаря новому оборудованию врачи поликлиники могут проводить современные виды диагностики. В соответствии с новым московским стандартом поликлиник кабинеты врачей расположены таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей. Кроме того, для пациентов созданы зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами.
Для врачей и медсестер оборудовали уютные комнаты отдыха. После завершения реконструкции в Москве открылась еще одна поликлиника – филиал № 1 городской поликлиники № 134.
Ранее Собянин утвердил программу реконструкции и ремонта медицинских учреждений на текущий год. Так, планируется реконструировать 101 здание амбулаторно-поликлинических учреждений, в 65 из которых работы завершат до конца года.
В 2022 году также планируется завершить реконструкцию трех корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.
Собянин: восемь городских поликлиник открылись после реконструкции
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: