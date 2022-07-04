Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Ховрине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции филиал № 5 городской поликлиники № 45 на Флотской улице в Ховрине.

"Количество поликлиник увеличивается: уже 50 поликлиник отреставрировано, реконструировано, вошло в строй, и еще сразу же 100 поликлиник сейчас находится в реконструкции. Такой масштаб просто огромный. Надеюсь, что мы с ним справимся. И впереди еще 50 поликлиник, которые необходимо будет задействовать. Всего 200 поликлиник. Так что у нас наполовину все поликлиники Москвы будут самыми современными", – сказал мэр.

Он пообщался с врачами поликлиники и поздравил их с новосельем. Медики оценили новые условия работы и поблагодарили Собянина за проведенную в здании реконструкцию.

Комплексные работы на базе поликлиники начались в марте 2021 года и завершились в июле 2022 года. В ходе реконструкции здание поликлиники практически полностью перестроили. Там обновили фасад, заменили инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки, а также выполнили отделку помещений.

Поликлинику оснастили новейшим медицинским оборудованием, в том числе закупили по контрактам жизненного цикла один рентгенографический комплекс на два рабочих места, один маммограф, один аппарат типа U-дуга для флюорографических исследований и три аппарата УЗИ.

Благодаря новому оборудованию врачи поликлиники могут проводить современные виды диагностики. В соответствии с новым московским стандартом поликлиник кабинеты врачей расположены таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей. Кроме того, для пациентов созданы зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами.

Для врачей и медсестер оборудовали уютные комнаты отдыха. После завершения реконструкции в Москве открылась еще одна поликлиника – филиал № 1 городской поликлиники № 134.

Ранее Собянин утвердил программу реконструкции и ремонта медицинских учреждений на текущий год. Так, планируется реконструировать 101 здание амбулаторно-поликлинических учреждений, в 65 из которых работы завершат до конца года.

В 2022 году также планируется завершить реконструкцию трех корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.

