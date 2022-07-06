Более 20 столичных клиник начали оформлять детские электронные справки

Более 20 государственных и частных московских клиник начали оформлять электронные справки о болезни ребенка. Благодаря этому передавать информацию в школы и детские сады станет гораздо проще.

Как пояснила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, переход на цифровой формат освободит родителей от необходимости оформлять лишние бумажные справки и поможет не потерять документы.

Вся информация автоматически передается в систему "ЕМИАС.Школа". Учителя видят в электронном журнале, на какой период ребенок освобожден от занятий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.