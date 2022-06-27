Три вертолетные площадки появятся при крупных медцентрах в ближайшие годы – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в ближайшие годы планируется построить три вертолетные площадки для стационаров крупных медицинских центров, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В 2022 году планируем завершить строительство скоропомощного стационарного комплекса с вертолетной площадкой в составе НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Также ведутся работы по строительству скоропомощного стационарного комплекса с вертолетной площадкой на территории ГКБ имени С. П. Боткина", – пояснил заммэра.

Бочкарев отметил, что возможность создания площадки заложена и в проект многопрофильного корпуса детской ГКБ Святого Владимира. По его словам, комплекс будет рассчитан на 477 коек и станет одной из ведущих детских больниц в стране.

"В прошлом году была введена в эксплуатацию вертолетная площадка на территории Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке. Теперь туда могут еще оперативнее доставлять экстренных пациентов, эвакуируемых с мест ДТП и других катастроф", – подчеркнул глава Стройкомплекса.

Бочкарев добавил, что эти вертолетные площадки также смогут использовать противопожарные службы.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что новое здание Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского обеспечили электроэнергией с резервом.

По его словам, специалисты установили две новые блочные комплектные трансформаторные подстанции, а также проложили кабельные линии низкого и высокого напряжения общей протяженностью 6,5 километра.