Бочкарев: в детском корпусе больницы в Коммунарке завершаются фасадные работы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Процесс строительства детского корпуса больницы в Коммунарке завершен на 55%. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"На сегодняшний день на объекте полностью готовы конструктив и кровля, близятся к завершению фасадные работы. Общая строительная готовность корпуса составляет 55%", – отметил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
По его словам, в настоящее время рабочие занимаются отделкой внутренних помещений и устройством инженерных сетей. Кроме того, специалисты более чем на треть выполнили работы по благоустройству прилегающих территорий. Всего корпус общей площадью более 24 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 180 коек.
"Здесь создадут комфортные условия для детей и их родителей, а также для врачей и медсестер, установят современное оборудование", – пояснил Бочкарев.
Ранее Сергей Собянин оценил готовность нового комплекса Московского клинического научно-практического центра имени Логинова на шоссе Энтузиастов. По словам мэра, 2022 год – один из самых важных для сферы здравоохранения, так как предстоит ввести в эксплуатацию порядка 40 объектов на площади более 500 тысяч квадратных метров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: