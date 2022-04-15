Бочкарев: в детском корпусе больницы в Коммунарке завершаются фасадные работы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Процесс строительства детского корпуса больницы в Коммунарке завершен на 55%. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"На сегодняшний день на объекте полностью готовы конструктив и кровля, близятся к завершению фасадные работы. Общая строительная готовность корпуса составляет 55%", – отметил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время рабочие занимаются отделкой внутренних помещений и устройством инженерных сетей. Кроме того, специалисты более чем на треть выполнили работы по благоустройству прилегающих территорий. Всего корпус общей площадью более 24 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 180 коек.

"Здесь создадут комфортные условия для детей и их родителей, а также для врачей и медсестер, установят современное оборудование", – пояснил Бочкарев.

Ранее Сергей Собянин оценил готовность нового комплекса Московского клинического научно-практического центра имени Логинова на шоссе Энтузиастов. По словам мэра, 2022 год – один из самых важных для сферы здравоохранения, так как предстоит ввести в эксплуатацию порядка 40 объектов на площади более 500 тысяч квадратных метров.