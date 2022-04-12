Бочкарев: перинатальный центр в Коммунарке ввели в эксплуатацию

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В Коммунарке в ТиНАО ввели в эксплуатацию перинатальный центр на 130 коек, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Общая площадь корпуса, построенного в рамках второй очереди, составляет более 22,4 тысячи квадратных метров. С его открытием в ТиНАО появится первый акушерский стационар", – приводит слова Бочкарева пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Как уточняется, пятиэтажное здание является одним из корпусов нового Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка". Перинатальный центр расположен по адресу улица Сосенский Стан, владение 10/1.
В пресс-службе отметили, что в новом здании разместятся приемное отделение с экстренным оперблоком, два акушерских физиологических отделения совместного пребывания матери и ребенка на 100 коек, отделение патологии беременности на 30 коек.
Также в центре будет работать отделение реанимации новорожденных, отделение анестезиологии и реаниматологии, родовое отделение, клинико-диагностическая лаборатория (экспресс), а также женская консультация и отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО).
Бочкарев добавил, что также в рамках объектов второй очереди в Коммунарке продолжается возведение детского стационара, который готов более чем наполовину.
В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что по поручению Сергея Собянина ведомство уделяет особое внимание качеству работ на социальных объектах, возводимых на территории города.
Ранее Бочкарев рассказал, что на территории многопрофильной клинической больницы в Коммунарке построят корпус лучевой терапии. По его словам, в корпусе будут функционировать дневной стационар, радиологический блок и лаборатория. Специалисты смогут проводить диагностику и лечение онкологических заболеваний на ранней стадии, а также 3D- и 4D-лучевую терапию.
До этого Собянин осмотрел новую подстанцию скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке. Мэр назвал новую подстанцию одной из лучших в городе. Ее построили в составе второй очереди, чтобы обеспечивать новую территорию качественной и быстрой скорой помощью.
Собянин осмотрел новую подстанцию скорой помощи в Коммунарке
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: