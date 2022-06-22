Новое здание НИИ Склифосовского обеспечили электроэнергией с резервом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Новое здание Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского обеспечили электроэнергией с резервом, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, для этого был выполнен комплекс работ. Совокупная присоединенная мощность составила свыше 3,1 мегаватт. Прежде чем приступить к работам, специалисты изучили свойства грунта и расположение подземных коммуникаций.

Бирюков отметил, что прокладку линий проводили максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально направленного бурения.

Специалисты установили две новые блочные комплектные трансформаторные подстанции, а также проложили кабельные линии низкого и высокого напряжения общей протяженностью 6,5 километра.

Заммэра подчеркнул, что здание обеспечивается электроснабжением по второй категории надежности. Это означает, что если на одной линии будет неисправность, напряжение автоматически подадут по резервной.

Ранее сообщалось, что строительство скоропомощного стационарного комплекса на территории НИИ имени Склифосовского завершили на 66%. Новый корпус площадью 22 100 квадратных метров и рассчитанный на 30 коек сможет принимать до 200 неотложных пациентов в сутки.

