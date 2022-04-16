Строительство скоропомощного стационара НИИ им Склифосовского в Москве завершено на 66%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве завершили строительство скоропомощного стационарного комплекса на территории НИИ имени Склифосовского на 66%. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что к настоящему времени уже готов конструктив здания. Он добавил, что сейчас ведется устройство навесного вентилируемого фасада, а также внутренних и наружных инженерных сетей, отделочные работы и благоустройство.

По его словам, новый корпус площадью 22 100 квадратных метров и рассчитанный на 30 коек сможет принимать до 200 неотложных пациентов в сутки.

"Здание будет соединено с основным корпусом надземным переходом, а на крыше расположится вертолетная площадка для экстренной доставки пациентов", – сказал Бочкарев.

Ранее сообщалось, что более 6 миллиардов рублей направят на реконструкцию Национального медицинского центра эндокринологии в Москве. Согласно проекту, одно из существующих зданий модернизируют и другое построят. После завершения работ здесь разместят Институт персонализированной медицины.

