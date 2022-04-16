Свыше 6 млрд направят на реконструкцию Национального медицинского центра эндокринологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 6 миллиардов рублей направят на реконструкцию Национального медицинского центра эндокринологии в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно проекту, одно из существующих зданий модернизируют и другое построят. После завершения работ здесь разместят Институт персонализированной медицины.

"В обновленных корпусах будет работать консультативно-диагностический центр с кабинетами эндокринолога, онколога, иммунолога, генетика, научно-исследовательский блок с различными лабораториями, а также экспериментально-производственное отделение. Реконструкцию планируют завершить в 2027 году", – говорится в сообщении.

Благодаря реконструкции повысится доступность медицинской помощи, станет возможным реконструкция персонализированной медицины.

Ранее сообщалось, что процесс строительства детского корпуса больницы в Коммунарке завершен на 55%. По его словам, в настоящее время рабочие занимаются отделкой внутренних помещений и устройством инженерных сетей. Кроме того, специалисты более чем на треть выполнили работы по благоустройству прилегающих территорий.

