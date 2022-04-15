Кабмин выделил около 8 млрд рублей на выплаты за работу с больными COVID-19

Правительство России выделило более 7,5 миллиарда рублей на выплаты за работу с больными COVID-19. Деньги положены сотрудникам соцучреждений и врачам в военных частях, органах внутренних дел и других ведомствах, а также медработникам, заразившимся при работе с пациентами.

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал руководителей организаций выплачивать средства без задержек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

